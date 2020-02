"Erste Bürgermeisterin", skandiert das Trüppchen von etwa 60 Menschen, dass sich auf einer Brücke in der Hamburger Innenstadt versammelt hat. Viele Teilnehmer der Wahlkampfveranstaltung tragen grüne Jacken und grüne Stoffbeutel. In ihrer Mitte steht eine Frau mit einem auffallend gelben Schal und strahlt. "Es ist eine unglaublich geile Stimmung hier, ich habe noch nie einen so motivierten Haufen an Partei erlebt", ruft Katharina Fegebank ihren Unterstützern zu. Im Hintergrund streckt das imposante Rathaus seinen spitzen Turm in den Februarhimmel.

Bei der Bürgerschaftswahl am Sonntag will die 42-jährige Spitzenkandidatin der Grünen die "erste Erste Bürgermeisterin" der Hansestadt werden, wie sie selbst das formuliert. Das eine "erste" gehört dabei zum Regierungstitel, das andere "erste" bezieht sich darauf, dass in der Stadtgeschichte Hamburgs noch nie eine Frau dieses Amt ausübte. Ein Mitglied der Grünen sowieso nicht, auch das wäre ein "erstes Mal".



Seit fünf Jahren ist Fegebank nun schon Zweite Bürgermeisterin und damit Stellvertreterin erst von SPD-Bürgermeister Olaf Scholz, und - seit der 2018 als Finanzminister nach Berlin ging - von dessen Nachfolger Peter Tschentscher. Die Lehrertochter aus Bargtheide im Nordosten von Hamburg und gelernte Politikwissenschaftlerin hat in dieser Zeit als Wissenschaftssenatorin einen allgemein anerkannten Job gemacht. Die Universität Hamburg wurde während ihrer Amtszeit als Exzellenz-Universität ausgezeichnet, sie selbst wurde gerade erst zur Wissenschaftsministerin des Jahres gewählt.

Jeder wird begrüßt wie ein lange vermisster Freund

Anders als ihr eher zurückhaltender Konkurrent von der SPD, Tschentscher, oder gar dessen Vorgänger Scholz gilt Fegebank als emotional und nahbar. Auch auf ihrer Wahlkampftour lässt sie sich immer wieder in Gespräche verwickeln. Jeder, den sie auch nur entfernt kennt, wird umarmt und begrüßt wie ein lange vermisster Freund. Dass sie gleichwohl auch machtbewusst ist, zeigte Fegebank, als sie 2018 noch vor der Geburt ihrer Zwillinge ihre Ambitionen auf die Spitzenkandidatur anmeldete und so verhinderte, dass andere ihre kurze Abwesenheit für sich hätten nutzen können.

Doch reicht das, um in einer Stadt wie Hamburg, die schließlich seit Jahrzehnten von der SPD dominiert wird, Regierungschefin zu werden? Als Fegebank Ende September vergangenen Jahres dieses große Ziel ausgab, schien das durchaus realistisch. Bei der Europawahl waren die Grünen in Hamburg stärkste Kraft geworden – mit einem Vorsprung von mehr als zehn Prozentpunkten vor der SPD. Bei den gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen gewannen sie vier von sieben Hamburger Bezirken. Im September lagen die Grünen dann erstmals auch in einer Umfrage für die Hamburg-Wahl gleichauf mit der SPD, im November sogar einen Prozentpunkt davor. In dieser Situation- so sehen es viele Hamburger Grüne – hatte Fegebank gar keine andere Wahl als den Anspruch zu erheben, Erste Bürgermeisterin zu werden. Alles andere wäre als mutlos und feige erschienen.

Seither allerdings scheint sich die SPD berappelt und auf ihre alten Stärken besonnen zu haben. Immer wieder müssen die Grünen die Erfahrung machen: Egal wo sie hinkommen, die SPD ist schon da. Die SPD kann in Hamburg auf in Jahrzehnten gewachsene Strukturen zurückgreifen: In Kultureinrichtungen, Sportvereinen und den Verbänden – überall sitzen SPD-Mitglieder an wichtigen Stellen. Zwar haben die Grünen mittlerweile doppelt so viele Mitglieder wie noch vor fünf Jahren. Doch den 3.500 Grünen stehen in Hamburg immer noch 11.000 SPD-Mitglieder gegenüber. Und selbst wenn die Grünen in diesem Wahlkampf doppelt so viel Geld ausgeben wie beim letzten Mal, so sind sie im Abgeordneten-Haus doch immer noch eine 12,3 Prozent-Partei, die nun um Platz eins kämpft.

Greta Thunberg soll helfen

Gerade die Tatsache, dass die einst in Hamburg recht kleinen Grünen nun so offensiv nach der Macht greifen, hat wohl geholfen, die traditionelle SPD-Klientel zu mobilisieren. Und es könnte der SPD auch Wähler und Wählerinnen von CDU und FDP zutreiben, die eine grüne Regierungschefin in jedem Fall verhindern wollen. In gleich drei Umfragen lagen die Grünen zuletzt jedenfalls zwischen elf und fünfzehn Prozentpunkten hinter der SPD. Mut macht den Grünen auf den letzten Metern dagegen eine am Donnerstag veröffentliche Erhebung der Universität Hamburg, die sie mit 32 Prozent nur zwei Prozentpunkte hinter der SPD sieht, die 34 Prozent erhielte. Bis Sonntag haben sie nun also durchaus noch Grund zu hoffen.

Dass am Freitag in Hamburg etwa zwanzigtausend Menschen gemeinsam mit Greta Thunberg für mehr Klimaschutz - und damit für eines der wichtigsten grünen Themen - auf die Straße gingen, könnte vielleicht den ein oder anderen Unentschlossenen doch noch dazu bringen, sein Kreuz bei den Grünen zu machen, hofft zudem manch grüner Wahlkämpfer. Auch ein vor einer Woche aufgedeckte möglicher Steuerskandal könnte die SPD Stimmen kosten. Schließlich geht es um die Frage, warum die Hamburger Finanzbehörden in der Zeit, als der jetzige SPD-Spitzenkandidat Finanzsenator war, auf 47 Millionen Euro Steuernachforderung gegenüber der Privatbank Warburg verzichteten.

Doch was heißt das alles für künftige Koalitionen? Bislang verkündet Fegebank weiterhin selbstbewusst, ihre Priorität sei Grün-Rot. Aber gilt das auch für Rot-Grün? Die SPD verdächtigt Fegebank, dass sie ein Jamaika-Bündnis und damit die Chance, doch noch Regierungschefin zu werden, der erneuten Juniorpartnerschaft mit der SPD jederzeit vorziehen würde. Von Fegebank hört man dazu nur, was jeder Wahlkämpfer und jede Wahlkämpferin zu sagen pflegt: Mit wem man regiere, darüber würden Inhalte entscheiden.