In Hamburg hat die Bürgerschaftswahl begonnen. Gut 1,3 Millionen Hamburgerinnen und Hamburger ab 16 Jahren sind wahlberechtigt, davon haben mehr als 300.000 Briefwahlunterlagen beantragt. 15 Parteien stehen zur Wahl. Umfragen zufolge hat der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gute Chancen, im Amt bestätigt zu werden und die Koalition mit den Grünen fortzusetzen.



Tschentscher steht der Koalition seit März 2018 vor. Er übernahm das Amt von Olaf Scholz, als dieser Bundesfinanzminister wurde. Zwar will die Zweite Bürgermeisterin und Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank das Amt von Tschentscher übernehmen, doch die SPD lag in Umfragen der vergangenen Wochen beständig vor den Grünen in Führung. Christdemokraten und FDP hingegen stehen seit der Regierungskrise in Thüringen stark unter Druck. Die CDU mit Spitzenkandidat Marcus Weinberg könnte bei dieser Wahl sogar das schlechteste Bürgerschaftswahlergebnis ihrer Geschichte erzielen. Die FDP muss um ihren Wiedereinzug ins Parlament bangen.



Grüne in Umfragen vor CDU

Die jüngste Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF ergibt für die SPD 39 Prozent. Die Grünen werden darin mit 24 Prozent zweitstärkste Kraft. Die CDU rutscht ab auf zwölf Prozent. Die Linke kommt der Erhebung zufolge auf 8,5 Prozent, die AfD auf sechs Prozent. Die FDP holt fünf Prozent und hätte damit die Hürde für den Einzug in die Bürgerschaft gerade noch erreicht.

Vor fünf Jahren, bei der letzten Abstimmung, erhielt die SPD noch 45,6 Prozent der Stimmen, gefolgt von der CDU mit 15,9 Prozent. Die Grünen kamen damals auf 12,3 Prozent. Die Linke erreichte 8,5 Prozent, die FPD 7,4 Prozent und die AfD 6,1 Prozent. Zur Wahl gingen 56,5 Prozent der Berechtigten.

Vorläufiges Endergebnis am Montag

Das Wahlsystem in Hamburg ist vergleichsweise kompliziert. Auf der Landesliste stehen 348 Kandidaten und Kandidatinnen zur Wahl, hinzu kommen 564 Bewerberinnen und Bewerber auf Wahlkreislisten. Wer wählt, kann auf jeder Liste fünf Stimmen vergeben und diese beliebig auf Parteien und Personen verteilen oder anhäufen. Die Mehrheitsverhältnisse in der Bürgerschaft ergeben sich dann aus den Stimmen für die Landeslisten. Wer ins Parlament kommt, wird hingegen über die Wahlkreislisten entschieden. 50 Sitze werden über die Landeslisten vergeben, 71 Sitze durch die Wahlkreislisten.

Das System macht die Auszählung kompliziert. Der Landeswahlleiter wird am Sonntagabend lediglich die voraussichtliche Verteilung der 121 Sitze in der Bürgerschaft bekannt geben. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird erst für Montagabend erwartet.