"Warum sind Sie unsicher?" Vor einem Einkaufszentrum im Hamburger Bezirk Wandsbek greift eine ältere Dame ganz unvermittelt nach Peter Tschentschers Arm und tätschelt diesen. Die Frau, roter Lippenstift, Ledermantel, das Haar zu einem blonden Dutt mit großer brauner Schleife gebunden, rückt ganz nah an den Hamburger Bürgermeister heran und blickt ihm ernst in die Augen: "Meine Stimme haben Sie." Der Bürgermeister lächelt, schüchtern fast. Das sei sehr nett, sagt er. Aber noch gelte es zu kämpfen, noch sei die Wahl nicht gewonnen.

Wäre die sozialdemokratische Welt überall so wie auf Tschentschers Wahlkampftour durch den Hamburger Osten, der Spitzenkandidat könnte seine Kampagne schon jetzt einstellen. "Oh, der Herr Bürgermeister", flötet es überall, wo der 54-Jährige auf dem Wochenmarkt im Arbeiterbezirk Billstedt hinkommt. Passanten verlangen Selfies, freuen sich über die von Tschentscher überreichten Tulpen mit SPD-Logo am Stengel. Die meisten bekunden, dass sie sicher auf Tschentschers Seite seien ("Ich wünsch Ihnen, dass Sie gut abschneiden") – oder gar schon abgestimmt haben.

Am kommenden Sonntag, 23. Februar, wird in Hamburg gewählt. Die SPD hat seit dem Krieg fast durchgehend in der Hansestadt regiert und ist auch in den Bezirken stark verankert. Hamburger Sozialdemokraten wie Helmut Schmidt, Henning Voscherau, Klaus von Dohnanyi oder zuletzt Olaf Scholz beeinflussten immer auch die Politik im Bund. An 45,6 Prozent, das letzte Wahlergebnis unter Tschentschers Vorgänger Scholz, wird die kriselnde Partei diesmal nicht herankommen. Aber jüngste Umfragen bescheinigen den Sozialdemokraten 37 bis 38 Prozent der Stimmen. Die Grünen um Spitzenkandidatin Katharina Fegebank folgen abgehängt um bis zu 12 Prozentpunkte, und das, obwohl lange von einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Parteien ausgegangen worden war.



Die Hamburger SPD will am Sonntag den Beweis antreten: Die Sozialdemokraten können noch Volkspartei, und das mit dem wirtschaftsfreundlichen Mittekurs von Tschentscher/Scholz und ohne linke Experimente, wie sie vielleicht der neuen Parteiführung in Berlin vorschweben.



Politische Einflussnahme auf das Finanzamt?

Dennoch ist Tschentschers Team gerade hoch nervös. Grund ist ein möglicher Steuerskandal, in dessen Zentrum die Hamburger SPD steht: Die ZEIT hat gemeinsam mit dem ARD-Magazin Panorama herausgefunden, dass die Hamburger Finanzbehörde im Jahr 2016 bei Ermittlungen zu krummen Steuergeschäften (sogenannten Cum-Ex-Deals) auf eine Rückzahlungsforderung an die Privatbank Warburg verzichtete, obwohl ein untergeordnetes Finanzamt genau dies empfohlen hatte. Knapp 47 Millionen Euro, also eine Menge Geld, seien so dem Steuerzahler und der Stadt verloren gegangen. Warburg ist in Hamburg eine Institution, ihr ehemaliger Chef Christian Olearius hat gute Beziehungen zur Politik. Finanzsenator und damit Aufsichtshaber über die Finanzbehörden war damals Scholz' heutiger Nachfolger Tschentscher.



Gab es politische Anweisungen an die Finanzbeamten, die Privatbank zu schonen? Tschentscher sagt, er dürfe zum dem Fall Warburg nichts sagen, Steuergeheimnis, sonst mache er sich strafbar. Grundsätzlich gesprochen, räumt der heutige Spitzenkandidat ein, sei er über "besondere Fälle" in den Hamburger Finanzbehörden immer informiert gewesen, habe sich aber nie eingemischt oder gar rechtliche Vorgaben gemacht: "Ich sage klipp und klar, in Hamburg gibt es keine politische Einflussnahme auf Finanzämter."



Persönlich habe er nie mit einem Warburg-Vertreter über deren Steuerangelegenheiten gesprochen. Der Vorgang sei im Haushaltsausschuss schon vor zwei Jahren öffentlich diskutiert worden. Er wundere sich, dass diese Vorwürfe nun wieder aufgebracht werden, sagt Tschentscher. Allerdings hat Olaf Scholz, damals Hamburgs Bürgermeister, inzwischen bestätigt, den Warburg-Chef Ende 2017 zum Gespräch empfangen zu haben. Am Wochenende kam dann noch heraus, dass die Warburg und ihre Tochterfirmen der SPD zu dem Zeitpunkt Geld gespendet haben, als die Finanzbehörde auf ihre Rückzahlungsforderung verzichtete. Allerdings wurde auch die Hamburger CDU in ähnlicher Höhe bedacht.



Die Cum-Ex-Ermittlungen sind kompliziert, aber dass der Verdacht im Raum steht, die SPD nehme mutmaßliche Steuersünder in Schutz, ist für die Wahlkämpfer natürlich brandgefährlich: Schließlich lebt Tschentschers Kandidatur auch von seiner Glaubwürdigkeit und Volksnähe. Der Bürgermeister und ehemalige Finanzsenator ist eher ein sanfter Typ, im dunkelblauen Anzug mit der gleichfarbigen Brille fällt er auf der Straße kaum auf. Anders als sein Vorgänger Scholz kommt der studierte Mediziner deutlich volksnäher und weniger arrogant rüber. Doch selbst seine Fans in Billstedt und Wandsbek wollen am Freitag vergangener Woche freundlich wissen, warum denn die 47 Millionen verloren gegangen seien. "Sag dem Scholz, er soll sie zurückholen", schlägt einer vor. Ein anderer fragt sich, "warum Sie dazu schweigen". Als Tschentscher darauf verweist, dass er sich strafbar mache, wenn er über die Inhalte der Steuerakte eines Unternehmens spreche, überzeugt das den Passanten nicht.