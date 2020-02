Christian Hirte verliert Amt als Ostbeauftragter – Seite 1

Christian Hirte hat auf Betreiben von Kanzlerin Angela Merkel um seine Entlassung als Ostbeauftragter gebeten. "Frau Bundeskanzlerin Merkel hat mir in einem Gespräch mitgeteilt, dass ich nicht mehr Beauftragter der Bundesregierung für die Neuen Länder sein kann", twitterte Hirte. Daraufhin habe er um seine Entlassung gebeten. Einen Grund für seinen Rücktritt nannte er nicht.

Regierungssprecher Steffen Seibert bestätigte die Entlassung. "Die Bundeskanzlerin hat heute im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft und Energie dem Bundespräsidenten gemäß §4 Satz 2 ParlStG die Entlassung von Herrn Parlamentarischen Staatssekretär Christian Hirte vorgeschlagen", teilte er auf Twitter mit.



Grund für die Entlassung dürfte Hirtes Reaktion auf die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten sein. Er hatte Kemmerich gratuliert: "Deine Wahl als Kandidat der Mitte zeigt noch einmal, dass die Thüringer Rot-Rot-Grün abgewählt haben", hatte er auf Twitter geschrieben. " Viel Erfolg für diese schwierige Aufgabe zum Wohle des Freistaats." Hirte ist neben seinem Amt als Beauftragter der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer auch stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Thüringen. Weiterhin ist er Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Ob er diesen Posten ebenfalls aufgibt, ist nicht bekannt.



Die SPD hatte Hirte für seine Gratulation an Kemmerich kritisiert und ihn als untragbar für das Amt des Ostbeauftragten bezeichnet. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken twitterte, Hirte könne nicht mehr im Auftrag der Bundesregierung sprechen, nachdem er die "Wahlgemeinschaft aus CDU, FDP und AfD" als "Mitte" bezeichnet hat. Fragen der ARD in Bezug auf eine mögliche Ablösung des Ostbeauftragten beantwortete sie mit "das ist notwendig".



Weitere SPD-Politiker schlossen sich Eskens Forderung an, wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtet. So sagte Sachsens SPD-Chef Martin Dulig, der Ostbeauftragter seiner Partei ist: "Mit seiner Beifallsklatscherei für den größten moralisch-politischen Tabubruch des wiedervereinigten Deutschlands hat sich Hirte isoliert und disqualifiziert." Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, ebenfalls von der SPD, bezeichnete Hirte als nicht mehr tragbar. Es solle immer Konsens unter Demokraten sein, dass "mit Rechtsextremisten weder offen noch verdeckt paktiert wird."



Das Amt des "Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer" ist beim Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt. Der Beauftragte soll sich unter anderem für die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland einsetzen.



"Die Karikatur eines Ostbeauftragten"

Auch der Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hatte den Rücktritt Hirtes gefordert. Er sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Hirte sei "eine Beleidigung für die Ostdeutschen". Ein Staatssekretär, der eine Zusammenarbeit mit der AfD begrüße, sei nicht tragbar. Neben Ostdeutschland würde Hirte auch seiner eigenen Partei schaden: "Wenn Hirte weiter im Regierungsamt für Bündnisse mit Faschisten werben darf, beschädigt er die Autorität und Glaubwürdigkeit der Vorsitzenden von CDU und CSU", sagte Bartsch.



Linkenchefin Katja Kipping hatte Hirte schon früher kritisiert. So forderte sie bereits im August 2019 seinen Rücktritt. Grund war eine Aussage Hirtes, demzufolge die PDS, die Vorgängerpartei der Linken im Osten, für den Aufstieg der AfD mitverantworrtlich sei. "Man könnte sagen, dass die PDS-Linke geselllschaftlich gesät hat, was heute die AfD erntet", hatte Hirte in einem Interview gesagt. Kipping warf ihm daraufhin ein "absolutes Desinteresse an der Gemütslage und der Situation im Osten" vor. Wer "ein solches Maß an Ignoranz" gegenüber dem Osten an den Tag lege, "ist allenfalls die Karikatur eines Ostbeauftragten".

Auch aus dem gewerkschaftlichen Bereich gab es Kritik an Hirtes Reaktion auf die Wahl in Thüringen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zog eine Einladung an den Ostbeauftragten für eine Veranstaltung im Oktober zurück. Grund sei, dass Hirte mit seiner Gratulation an Kemmerich auch die "Umstände" der Wahl, also die Beteiligung der AfD, begrüßen würde.



Kemmerich war mit Stimmen von FDP, CDU und AfD gewählt worden, was heftige Empörung quer durch alle Parteien hervorrief. Parteichefin Annegret Kram-Karrenbauer forderte deshalb zuerst eine Neuwahl in Thüringen, Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte die Wahl "unverzeichlich". Auch Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) hatte Kemmerich per Twitter gratuliert, ihren Tweet jedoch später gelöscht und ihn als Fehler bezeichnet.