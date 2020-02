Die Bundeswehr soll sich nach dem Willen der Bundesregierung weiter an zwei Nato-Missionen in Afghanistan und im Mittelmeer beteiligen. Das Bundeskabinett billigte dafür zwei entsprechende Vorlagen aus dem Bundesverteidigungsministerium. Demnach beteiligt sich die Bundeswehr bis zum 31. März 2021 an den Einsätzen "Resolute Support" und "Sea Guardian".

Die Nato-Mission "Resolute Support" bildet afghanische Sicherheitskräfte aus, berät und unterstützt diese im Land. Insgesamt sind 16.000 Soldaten aus 39 Nato-Mitgliedsstaaten und Partnerländern daran beteiligt. Etwa 1.200 deutsche Soldaten wirken bisher in Afghanistan mit, die Obergrenze liegt nun bei 1.300. Details der Mission hängen von laufenden Friedensverhandlungen zwischen den USA und den radikalislamischen Taliban ab.

Mit dem Einsatz "Sea Guardian" überwacht die Nato seit 2016 den Seeraum des Mittelmeers und bekämpft Terrorismus. Schiffe und Flugzeuge der Bundeswehr erstellen dort Lagebilder und kontrollieren andere Schiffe bei Terrorverdacht. Derzeit beteiligen sich etwa 250 deutsche Soldaten an der Mission, bis zu 650 sind nach dem Mandat möglich.



Die bisherigen Mandate laufen jeweils Ende März aus. Nach dem Kabinett muss nun auch noch der Bundestag den geplanten Verlängerungen um jeweils ein Jahr zustimmen.