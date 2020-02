Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will die Bundeswehr besser für Auslandseinsätze vorbereiten. Eine Einsatzbereitschaft von derzeit durchschnittlich 70 Prozent reiche nicht aus, um mehr Verantwortung zu schultern, sagte sie zum Auftakt einer Konferenz der obersten Offiziere der Bundeswehr in Berlin. Die sogenannte Just-in-Time-Materialbeschaffung nach dem Vorbild der Autoindustrie funktioniere für die Truppe nicht. Sie wolle daher konkrete Vorschläge von Führungskräften der Bundeswehr in einem Sofortprogramm, der sogenannten Initiative Einsatzbereitschaft, umsetzen.

"Ich bin überzeugt, dass Deutschland aktiver werden muss, auch sicherheitspolitisch", sagte Kramp-Karrenbauer. Sie stimmte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bundeswehrtagung auf neue Aufgaben ein und nannte insbesondere die Krise in der Sahelregion. Dort haben islamistische Terroristen zuletzt Anschläge in Serie verübt und damit auch Bemühungen der Entwicklungszusammenarbeit zunichtegemacht.

Kramp-Karrenbauer gab das Ziel aus, noch in diesem Jahr zu Verbesserungen bei der Einsatzbereitschaft zu kommen. Sie räumte ein, dass dies nicht einfach sein werde. Nach langen Jahren des Sparens bei der Truppe könne nicht einfach der Schalter umgelegt werden. Bei der Einsatzbereitschaft der großen Waffensysteme und der Besetzung von Dienstposten seien die Zahlen nicht gut genug.



Künftig solle etwa Sanitätsmaterial dezentral beschafft werden, kündigte die Ministerin an. Es werde auch geprüft, ob die Marine dringende Reparaturarbeiten wieder selbst erledige, um mehr einsatzbereite Schiffe auf See zu haben. Auch die Zahl der Flugstunden der Eurofighter-Piloten solle erhöht werden. "Die Einsatzbereitschaft ist der Maßstab, an dem wir gemessen werden", mahnte Kramp-Karrenbauer. Ein weiterer Rückgang der Einsatzbereitschaft sei nicht akzeptabel. Bereits Ende des Jahres müsse die Bundeswehr besser dastehen. Zuletzt hatte der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels erneut die mangelhafte materielle und personelle Ausstattung der Bundeswehr kritisiert.

Entschiedenes Auftreten gegenüber der Rüstungsindustrie

Kramp-Karrenbauer kündigte auch ein entschiedenes Auftreten gegenüber der Rüstungsindustrie an. "Ich werde auf jeden Fall mangelhaftes Gerät nicht mehr akzeptieren", sagte sie. Bestehende Qualitätsansprüche müssten durchgesetzt werden. Es gehe darum, die Bundeswehr fit für die Zukunft zu machen. Dabei werde der eingeschlagene Weg, mehr Aufgaben an Externe und die Industrie zu vergeben, wo nötig korrigiert.



Die Bundeswehrtagung dient der Information führender Offizierinnen und Offiziere durch die Verteidigungsministerin und den Generalinspekteur der Bundeswehr. In der Folge eines jahrelangen Sparkurses kämpft die Bundeswehr mit Mängeln bei Ausrüstung und Personal.



Im Mittelpunkt der Tagung steht auch der Stand der Digitalisierung der Bundeswehr und die verteidigungspolitische Zusammenarbeit in Europa und innerhalb der Nato. Die USA seien dabei unverzichtbarer Freund und Verbündeter, sagte Kramp-Karrenbauer. "Wir stehen fest zu dieser Allianz, wir unterstützen auch ihre strategische Weiterentwicklung." Deutschland bleibe auf den Nuklearschirm der Nato angewiesen. Dieser könne nicht durch einzelne bilaterale Abmachungen ersetzt werden.