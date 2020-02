Wenige Situationen sind in der Politik so gefährlich wie das Machtvakuum. Ohne Machtzentrum driften Parteien auseinander, zumal, wenn sie so führungszentriert sind wie die CDU. Wie groß die Leerstelle wirklich ist, die Angela Merkel nach Abgabe des CDU-Vorsitzes hinterlassen hat, wird jetzt deutlich.



Annegret Kramp-Karrenbauer hat immerhin versucht, sie zu füllen – dabei war zwar nie das ganze Herz der Basis, dafür zumindest die meiste Zeit die Führungsetage der CDU an ihrer Seite.

Jetzt ist selbst die schwache Vorsitzende weg. Aber auch nur so halb. Sie will, sagt sie in der Pressekonferenz nach der Vorstandssitzung, die Suche nach einem Kanzlerkandidaten weiter "von vorne führen". Sie selbst werde diese Kanzlerkandidatin nicht sein und könne den Prozess deshalb besser moderieren. Und dann sollten Kanzlerkandidat und Parteichef ein und dieselbe Person sein, sagt Kramp-Karrenbauer. Es ist das Eingeständnis, dass das Experiment gescheitert ist, die Macht zwischen Merkel im Kanzleramt und dem Adenauer-Haus aufzuteilen.



Die CDU wirkt ratlos

Diese "ungeklärte Führungsfrage" sei auch nach zwei Parteitagen "nicht zur Ruhe gekommen", resümierte die Noch-Vorsitzende – einige in der CDU hätten wohl einfach kein Interesse daran, dass sie zur Ruhe komme. Kramp-Karrenbauer, durch ihren Rücktritt nun zusätzlich verzwergt, will also noch dabeibleiben und mitbestimmen. Die Leerstelle wird dadurch größer.



Dass nach ihrer Rücktrittsankündigung das ganz große Hauen und Stechen in der CDU nicht sofort einsetzt, muss kein gutes Zeichen sein. Vielmehr scheint Ratlosigkeit die Partei zu lähmen.

Nach dem Rückzug von Angela Merkel vom Parteivorsitz nach der Wahl in Hessen im Herbst 2018 gab es immerhin sofort zwei konkurrierende Weltdeutungen, die sich an die Nachlassverwaltung machten. Zwei rechte, Friedrich Merz und Jens Spahn, gegen eine Zentristin, Kramp-Karrenbauer. Das führte zwar für Streit, aber immerhin auch zu einer gewissen Verlässlichkeit. Man wusste wenigstens, was zur Auswahl stand. Und nach dem Wahlkampf um das höchste Parteiamt lobten selbst die Fans der Unterlegenen, die Partei sei wie wachgeküsst: So vital und so politisiert bis in den letzten Winkel hatte man die CDU lange nicht erlebt.



Merz sagt Unterstützung zu

Das ist nun anders. Niemand greift bislang eindeutig nach der Macht. Das ist ein Zeichen von Ideenarmut und personeller Erschöpfung in der CDU. Vielmehr scheint ein Taktieren und Abwarten einzusetzen – was schon bei der SPD den Zerfallsprozess beschleunigt hat.

Kramp-Karrenbauers früherer Konkurrent, Friedrich Merz – der schon kurz nach dem Rücktritt auf Twitter zu den beliebtesten Schlagworten avancierte – hält sich wieder mal bedeckt: Die Entscheidung "verdient Respekt", schrieb Merz bei Twitter. "Ich gebe ihr jede Unterstützung dabei, den Prozess ihrer Nachfolge und der Kanzlerkandidatur als gewählte Parteivorsitzende von vorn zu führen." Zuletzt hatte er mit einer Rückkehr in den Bundestag geliebäugelt. Zeit hat er ja jetzt. Seinen Job beim Vermögensverwalter BlackRock hat er aufgegeben – was er schon bei seiner Bewerbung um den Parteivorsitz hätte tun sollen, finden manche seiner Unterstützer.