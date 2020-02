Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, kritisiert die Grünen und deren Vorsitzenden Robert Habeck: "Die Grünen sind nicht in Regierungsverantwortung, müssen nicht konkret handeln und können sich so zu jedem Thema, das sie besetzen wollen, betont gefühlig äußern", sagte Laschet dem Spiegel. "Besonders beliebt sind ja die philosophischen Betrachtungen eines Poeten aus dem Norden", so Laschet über den Grünen-Chef. "Das klingt ganz gut, verliert aber bei genauem Zuhören oder Nachfragen schnell an Substanz." Laschet kandidiert auf dem CDU-Sonderparteitag am 25. April für den CDU-Vorsitz.

Neben Laschet bewirbt sich auch der ehemalige Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Friedrich Merz, um die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Laschet wirft Merz einen falschen Kurs in der Auseinandersetzung mit der AfD vor. "Wähler holt man zurück, indem man überzeugende Politik macht, Probleme der Menschen löst", sagte Laschet. "Nicht mit Reden, sondern mit Handeln." In NRW wolle seine Regierung neue Arbeitsplätze schaffen, außerdem fahre sie "einen klaren Kurs in der inneren Sicherheit", so Laschet. "Die falsche Antwort wäre es, AfD-Themen zu übernehmen und deren Sprache zu sprechen."

Merz verteidigte ebenfalls im Spiegel seine Strategie, Wählerinnen und Wähler von der AfD zurück zu gewinnen: "Wenn wir uns wieder klarer positionieren, wenn wir unsere Kernkompetenzen wieder besser formulieren, dann bekommen wir von dort mehr zurück, als wir irgendwo anders hin verlieren."

"Ich schaue rein physisch auf viele Menschen von oben"

Merz äußerte sich außerdem zu dem Vorwurf, er gelte als arrogant und eitel. "Allein meine Körpergröße ist natürlich eine denkbare Projektionsfläche für solche Vorurteile. Ich schaue deshalb rein physisch auf viele Menschen von oben, der Schritt hin zu 'von oben herab' ist dann nur noch ein kleiner Spin."

Als 2018 für den CDU-Vorsitz kandidierte, wurde eine Begebenheit aus dem Jahr 2004 öffentlich. Merz schenkte einem Obdachlosen, der sein verlorenes Notebook zurückgegeben hatte, eine Ausgabe seines Buches mit dem Titel: Nur wer sich ändert, wird bestehen. Vom Ende der Wohlstandsillusion – Kursbestimmung für unsere Zukunft. Ein Vorfall, der ihm damals den Vorwurf der Empatielosigkeit einbrachte.

Im Spiegel kritisiert Merz nun den entsprechenden FAZ-Bericht: "Manchmal ist die halbe Wahrheit schlimmer als die ganze Unwahrheit." Die Polizei, die sein Notebook zurückgab, habe den Namen des Finders damals nicht nennen wollen – und ihn statt Finderlohn zu zahlen angehalten, eine persönliche Notiz mit einem kleinen Geschenk zu versehen. "Das habe ich voller Dankbarkeit dann gemacht, und damit war das Thema für mich erledigt", so Merz. "14 Jahre später wird diese Geschichte ausgegraben und mit dem Hinweis verbunden, der Finder sei ein Obdachloser gewesen. Einem Obdachlosen hätte ich ein solches Buch natürlich nicht geschickt, das ist doch völlig klar."