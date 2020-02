Geht es um die Krise der CDU, so blickt alle Welt in diesen Tagen auf Thüringen und auf eine Partei, die in Ostdeutschland von der AfD herausgefordert wird. In der CDU ziehen viele die Lehre daraus: Die Partei müsse sich wieder auf ihre traditionellen Werte besinnen, also konservativer werden.



In Hamburg lässt sich jedoch beobachten, dass es noch eine andere Krise gibt, die sich tief in die Unionsparteien hineingefressen hat. Sie macht keine Schlagzeilen, könnte langfristig aber weitreichendere Konsequenzen haben als die Ereignisse in Thüringen. Es ist die Krise der CDU und der CSU in den Großstädten.

Wenn am heutigen Sonntag in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt wir, so steht schon jetzt fest: Die CDU wird bei dieser Wahl zu den Verlierern gehören. Um den Wahlsieg in Hamburg kämpfen nur noch SPD und Grüne. Die Christdemokraten hingegen werden voraussichtlich noch hinter das blamable Ergebnis von 2015 zurückfallen. Damals holten sie mit 15,9 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg.



Blick in den Rückspiegel

Drei Wochen später droht der CSU in München eine Niederlage. Dort dürfte der beliebte SPD-Amtsinhaber Dieter Reiter bei der Oberbürgermeisterwahl am 15. März wiedergewählt werden. Selbst um den Einzug in die Stichwahl muss die CSU bangen. Bei der parallel stattfindenden Stadtratswahl könnten die Grünen zum großen Wahlsieger werden. Die CSU ist ohne Chance. Angesichts der wachsenden Kluft zwischen Stadt und Land wirken CDU und CSU in den großen Städten ratlos, innerlich zerrissen, orientierungslos. Bei der Suche nach Halt blickt sie vor allem in den Rückspiegel. Zukunftsfähig ist das nicht.

Im vergangenen Herbst veröffentlichte der Historiker Andreas Rödder ein kleines Büchlein über den Konservatismus im 21. Jahrhundert. Rödder, CDU-Mitglied und in der Partei auch schon mal für höhere Aufgaben gehandelt, beklagt darin den Druck, unter dem die liberalen Demokratien des Westens stehen und sieht eine Ursache dafür in der "fatalen Sprachlosigkeit der Mitte". In den Großstädten lässt sich diese Sprachlosigkeit der Union mit Händen greifen.

Die Erkenntnis, dass sich die CDU mit den großstädtischen Wählern schwertut, ist nicht neu. Man könnte die Schwäche chronisch nennen. Immer wieder hieß es in den vergangenen beiden Jahrzehnten, die CDU habe "keine Metropolenkompetenz". Schon 2002 richtete die Partei eine Kommission ein, um das zu ändern. Doch seither gelang es weder, die CDU zu einer bürgerlichen Lifestyle-Partei zu machen, noch sich mit weichen Themen zu profilieren. Der ehemalige Hamburger Bürgermeister Ole von Beust wies seine Partei kürzlich auf eine einfache Wahrheit hin: Mit einer Programmatik aus den Achtzigerjahren werde die CDU der Wirklichkeit in der Großstadt nicht mehr gerecht.

In den vergangenen Jahren hat sich die Krise in den Großstädten für die Unionsparteien immer weiter verschärft. In den zehn größten deutschen Städten stellen CDU und CSU nur in einer einzigen den Oberbürgermeister. Vor elf Jahren waren es noch sechs: Hamburg, Köln. Frankfurt am Main, Stuttgart Düsseldorf und Essen. Allein Essen ist geblieben oder vielmehr verloren und wiedergewonnen worden. Von den 25 größten deutschen Städten werden nur noch fünf von einem Oberbürgermeister der Union regiert. In den Nullerjahren waren es zeitweilig 14.