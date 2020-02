Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat mehr als eine Stunde mit Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz über die anstehenden Entscheidungen zu Parteivorsitz und Unions-Kanzlerkandidatur gesprochen. Merz verließ gegen 13.30 Uhr die Parteizentrale und sprach im Anschluss von einem "sehr guten Gespräch".

Über die Inhalte vereinbarten Kramp-Karrenbauer und Merz Vertraulichkeit. Der Sprecher des CDU-Politikers teilte mit, Merz stimme sich nun weiter mit allen Beteiligten ab und werde sich zu gegebener Zeit äußern.

Aus dem Umfeld von Merz hatte es vergangene Woche geheißen, Merz sei zu einer Kandidatur für den Parteivorsitz entschlossen. Zu den potenziellen Kandidaten gehören auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Mit ihnen will Kramp-Karrenbauer am Mittwoch zu getrennten Gesprächen zusammenkommen.

Tatsächlich beworben hat sich bislang nur der CDU-Außenpolitiker und Ex-Bundesumweltminister Norbert Röttgen. An diesem Dienstagvormittag gab er überraschend seine Kandidatur für den CDU-Vorsitz bekannt. Damit stellt er sich auch gegen eine "Teamlösung", die von führenden Unionspolitikern in den vergangenen Tagen propagiert worden war. So sollte wohl schon unter den Favoriten geklärt werden, wer welchen Posten in dem Team bekommen soll – Parteivorsitz, Kanzlerkandidatur, Fraktionsvorsitz oder Ministerposten.



Am kommenden Montag will Kramp-Karrenbauer das Präsidium über ihre Gespräche unterrichten und dann möglicherweise schon einen Vorschlag für das weitere Verfahren vorlegen. So ist bislang noch nicht geklärt, wann der neue Chef gewählt werden soll; im Gespräch ist etwa ein Sonderparteitag vor der Sommerpause. Ebenfalls offen ist, wann der Kanzlerkandidat gekürt wird.