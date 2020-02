Die CDU ringt mit sich selbst. Sie ist nicht nur auf der Suche nach einer neuen Parteiführung, sondern auch nach einer neuen inhaltlichen Positionierung. Nach den Verlusten zuletzt an die AfD, aber eben auch an die Grünen ist die Verunsicherung bei den Christdemokraten groß: Wer sind wir eigentlich? Was wollen wir? Diese grundsätzlichen Fragen werden derzeit mit neuer Inbrunst verhandelt.

Wir wollen Ihre Meinung wissen, liebe Leser. Wo verorten Sie die CDU im Jahre 2020? Wie rechts bzw. links ordnen Sie die Partei ein? Und auf gesellschaftspolitischer Ebene: Wie konservativ bzw. progressiv sehen Sie die Union? Um teilzunehmen, klicken Sie bitte einmalig in unser Koordinatensystem an der Stelle, an der Sie die CDU verorten. Danach auf "Abschicken". Dann sehen Sie auch, wie die anderen Leser abgestimmt haben.

Wir haben diese Frage auch allen 15 Landesverbänden der CDU gestellt. Und ihnen unser interaktives Tool vorab zugänglich gemacht. Sechs Parteichefs und Generalsekretäre haben spontan die Möglichkeit genutzt, ebenfalls abzustimmen. Andere hielten sich bedeckt und wollten erst mal den Prozess der Meinungsbildung abwarten, der in der CDU momentan läuft.

Aber allein das Ergebnis der sechs Landespolitiker ist schon bemerkenswert. Die Spannweite reicht von ziemlich konservativ und ziemlich rechts, so stimmt etwa Manuel Hagel ab, der Generalsekretär aus Baden-Württemberg. Bis hin zu ziemlich mittig und tendenziell eher progressiv. So lautete die Einschätzung von Roland Heintze, dem Vorsitzenden der Hamburger CDU.