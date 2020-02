Am Montag sorgte Annegret Kramp-Karrenbauer für Aufsehen: Während der regulären Sitzung des CDU-Präsidiums erklärte die Parteivorsitzende ihren Verzicht auf die Kanzlerkandidatur und kündigte an, nach einer Entscheidung darüber auch die Parteiführung abzugeben.

Schnell will sie die Kandidatenfrage aber nicht entscheiden. "Wir haben gesagt, wir wollen diesen Prozess steuern bis in den Herbst, in den Winter hinein", sagte sie am Abend in der ARD – und provozierte damit neuen Streit mit eigenen Parteimitgliedern und mit der Schwesterpartei. CSU-Chef Markus Söder und der hessische CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier hatten eine weitaus schnellere Klärung gefordert.

Damit beginnen wir dieses Newsblog über die neusten Entwicklungen in der CDU-Krise.