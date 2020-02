Die Landesvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, kritisiert die Bundesparteien von CDU und FDP und fordert von beiden Landesparteien einen eigenständigen Kurs. "Dass die Bundesebene gerade bei beiden Parteien nicht sehr hilfreich ist, das haben wir gesehen, auch bei den Vorabsprachen zur (Ministerpräsidenten-)Wahl von Thomas Kemmerich", sagte sie am Montag im ZDF-Morgenmagazin. "Ich bin der festen Überzeugung, dass die CDU in Thüringen ihre eigene Entscheidung treffen wird, genauso wie möglicherweise die FDP."



Das CDU-Bundespräsidium hatte am Freitag beschlossen, dass die Partei nicht für einen Kandidaten der Linken stimmen wird. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bestätigte das am Montag im Morgenmagazin noch einmal. Auch die Landtagsfraktion hat sich darauf festgelegt und allenfalls eine Stimmenthaltung in Aussicht gestellt, was aber nicht ausreichen würde für einen sicheren Erfolg Ramelows.



Hennig-Wellsow sagte: "Wir sind im Gespräch mit einigen Abgeordneten der CDU. Und ich kann mir vorstellen, dass wir ziemlich zügig die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen auch voranbringen können."