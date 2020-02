Immerhin, wie man sich gegen Armin Laschet durchsetzt, das weiß Norbert Röttgen ziemlich genau. 2010 war das, in Nordrhein-Westfalen kämpften die beiden um den Vorsitz des größten Landesverbandes der CDU. Und Röttgen gewann die Mitgliederbefragung nicht nur. Er dominierte das Rennen. Er zeigte Laschet, der nun, zehn Jahre später, als Favorit des Establishments auf die CDU-Führung gilt, wer nach Ansicht der CDU-Anhänger der Beliebtere und Kompetentere von den beiden ist.

Jetzt hat Röttgen überraschend angekündigt, in das Rennen um den CDU-Vorsitz einzusteigen. Laschet gegen Röttgen – das war und ist keine klassische Richtungsentscheidung. Beide sind im liberalen Spektrum der Partei verortet. Beide wären für eine Koalition mit den Grünen auf Bundesebene denkbare Kanzler oder Vizekanzler. Röttgen war von 2009 bis 2012 Bundesumweltminister. Inzwischen ist er im Bundestag und zu einem profilierten Außenpolitiker seiner Partei avanciert, was er regelmäßig in TV-Runden präsentiert.



Nein, Laschet verlor 2010 nicht inhaltlich gegen Röttgen, sondern vor allem in einer Kategorie, die ein wenig oberflächlich klingt, aber in der Politik auch nicht völlig belanglos ist. Es ging um Ausstrahlung. Die Presse feierte den stets elegant auftretenden Röttgen als "George Clooney aus Meckenheim". Oder als "Muttis Klügsten".

Laschet galt im Vergleich zu Röttgen als weniger eloquent, weniger mitreißend. Auch als opportunistisch und zu weich. Röttgen trat souveräner, glamouröser, staatsmännischer auf. Als Umweltminister warb er mit Pathos und Detailkenntnis für den Atomausstieg. Im direkten Duell kam Laschet oft nervös herüber.

Man sollte all das wissen, um die Motivation von Norbert Röttgen zu verstehen, sich nun ebenfalls um die Nachfolge von Angela Merkel beziehungsweise Annegret Kramp-Karrenbauer zu bewerben. Er fühlt sich den anderen Anwärtern gegenüber mindestens ebenbürtig.