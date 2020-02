Norbert Röttgen will auch Kanzlerkandidat der CDU werden, wenn ihn seine Partei zum Vorsitzenden wählen sollte. "Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur gehören zusammen", sagte der Außenpolitiker der Düsseldorfer Rheinischen Post und dem Bonner General-Anzeiger. Es könne den Vorsitz "nicht ohne den Anspruch auf die Kanzlerkandidatur geben".

Röttgen hatte am Dienstag überraschend und als Erster seine Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz bekannt gegeben. Zu dem Zeitpunkt hatte der 54-Jährige die Frage nach einer eigenen Kanzlerkandidatur noch offengelassen. In einem Interview mit der ZEIT sagte er aber bereits, dass der neue Parteivorsitzende auch das Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur habe. Einen Kandidaten stelle die CDU dann gemeinsam mit der CSU auf.

Röttgen forderte in der Rheinischen Post und dem Bonner General-Anzeiger erneut eine schnelle Klärung der Machtfrage in der CDU. "Es sollte einen Sonderparteitag deutlich vor der Sommerpause geben, spätestens im Juni, besser noch im Mai", sagte der frühere Bundesumweltminister. Zugleich wiederholte er seine Forderung nach einem Mitgliederentscheid über den Parteivorsitz.

Röttgen warnt vor Aktionen "hinter verschlossenen Türen"

Seine Konkurrenten forderte Röttgen zu einer offenen Positionierung auf. Alles andere, vor allem aber Taktieren und Aktionen "hinter verschlossenen Türen", könne dem Anspruch auf eine "personelle und inhaltliche Erneuerung" nicht gerecht werden.

Die bisherige CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte nach dem Wahleklat in Thüringen vergangene Woche ihren Rückzug vom Parteivorsitz sowie den Verzicht auf die Kanzlerkandidatur der Union angekündigt. Neben Röttgen gelten NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Fraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn als mögliche Nachfolger. Bisher hat allerdings keiner von ihnen seine Bewerbung offiziell erklärt.



Kramp-Karrenbauer begann zunächst damit, Gespräche mit den möglichen Kandidaten zu führen. Am Dienstag und Mittwoch traf sie Merz und Röttgen, im Laufe der Woche soll es Gespräche mit Laschet und Spahn geben. In einer Präsidiumssitzung am Montag will Kramp-Karrenbauer eine Bilanz ihrer vertraulichen Gespräche mit den Nachfolgeanwärtern vorlegen und vielleicht auch schon einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen machen.

Röttgen war zwischen 2009 und 2012 Bundesumweltminister. 2010 setzte er sich in einer Mitgliederbefragung um den NRW-Landesvorsitz gegen Armin Laschet durch. Die Landtagswahl 2012 verlor seine Partei jedoch. Bundeskanzlerin Angela Merkel entließ ihn daraufhin aus dem Kabinett, weil er sich damals nicht klar zu seiner Verantwortung als gescheiterter Spitzenkandidat bekannte und nicht als Oppositionsführer nach NRW wechseln wollte. Danach profilierte er sich als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags.