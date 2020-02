Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat sich für ein Führungsteam bei der CDU ausgesprochen. "Alles, was ein Team ist, was die unterschiedlichen Fähigkeiten der unterschiedlichen Akteure miteinbezieht – und das müssen auch noch ein paar mehr sein als die drei, die gerade genannt werden –, tut der CDU als Volkspartei gut", sagte Laschet in Aachen. Eine Doppelspitze wie bei der SPD und den Grünen könne er sich "schwer vorstellen, aber unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Aufgaben, das kann ich mir vorstellen".



Laschet gilt neben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dem früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz als Kandidat für die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Vorsitzende will in dieser Woche mit den drei potenziellen Kandidaten sprechen. Kommende Woche soll dann über das weitere Vorgehen beraten werden.

"So ein Zirkus kein zweites Mal"

Zuerst hatte Spahn eine Spitze aus mehreren Personen ins Spiel gebracht. Die Partei wolle jetzt "über die richtige Teamlösung reden", hatte der Minister am Sonntag in der ARD gesagt. Dabei habe "jeder so seine Präferenz, wer denn beim Team vorn stehen soll". Ähnlich äußerte sich Parteivize Thomas Strobl danach im ZDF. Man wolle "den Gedanken, dass wir ein Team bilden, in den nächsten Tagen intensiv besprechen". Es könne Bemühungen um die Bildung eines Teams geben, "in dem die Stärken aller drei Bewerber zur Geltung kommen".



Die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Katja Leikert (CDU), mahnte dabei zur Geschlossenheit – auch nach einer Entscheidung über die neue CDU-Spitze. Es gehe nicht, dass wie nach der Wahl von Kramp-Karrenbauer das Lager des Unterlegenen "dreimal täglich die Autorität des neuen Vorsitzenden untergräbt", sagte Leikert der Rheinischen Post. "So einen Zirkus dürfen wir uns kein zweites Mal erlauben." Dies sei ein "grobes Foul an der ganzen Partei".

Söder und Laschet einig: Kandidat gemeinsam von CDU und CSU

Die CSU mahnt derweil zu einer schnellen Entscheidung über den CDU-Vorsitz, will sich selbst aber zurückhalten. "Wir mischen uns nicht ein natürlich, wer Parteivorsitzender der CDU wird. Das ist Sache der CDU", sagte CSU-Chef Markus Söder in München. Die Frage der Unions-Kanzlerkandidatur könnten CDU und CSU aber nur gemeinsam lösen – und damit solle man sich Zeit lassen. Wer die Union in den nächsten Bundestagswahlkampf führe, solle erst Ende 2020, Anfang 2021 geklärt werden, sagte Söder.



Zustimmung bekommt der bayerische Ministerpräsident von seinem CDU-Amtskollegen aus Nordrhein-Westfalen. "Alles, was wir tun, muss eng mit der CSU abgestimmt werden", sagte Laschet. "Das ist die Tradition in der Union. Kanzlerkandidaturen werden nur von CDU und CSU entschieden, und deshalb muss man jetzt viel miteinander reden, und das tun wir."