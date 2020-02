Die CDU will die politische Krise in Thüringen vorerst ohne Neuwahlen lösen. Der Landesverband wolle zunächst mit den bestehenden Mehrheitsverhältnissen im Landtag einen Ausweg aus dem Debakel nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten suchen, sagte CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer nach fünfstündigen nächtlichen Beratungen in Erfurt. "Klar ist auch, sollten diese Gespräche scheitern, stehen am Ende unausweichlich Neuwahlen", betonte sie.

In der CDU in Thüringen war von einem "sehr intensiven, teilweise emotionalen Austausch" mit der Parteichefin die Rede. Bundes-CDU und Landesverband seien sich einig, dass in Thüringen "stabile Verhältnisse" nötig seien, hieß es in Parteikreisen. Das Thema Neuwahlen aber ist weiterhin strittig.

Die CDU hatte am Mittwoch zusammen mit der AfD dem FDP-Politiker Thomas Kemmerich ins Amt des Regierungschefs verholfen. Das hatte ein politisches Beben ausgelöst und die Angst vor einem offenen Rechtsruck und einem Niedergang der Demokratie in Deutschland geschürt. Die FDP, insbesondere ihr Parteichef Christian Lindner, stürzte in die tiefste Krise seit Jahren.

Eine Frage der Durchsetzungsfähigkeit

Ursprünglich hatten die Führung der Bundes-CDU und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel rasche Neuwahlen gefordert. Der Landes- und Fraktionsvorsitzende Mike Mohring aber will Neuwahlen unbedingt vermeiden. Er positionierte sich offen gegen die Bundesspitze - für Kramp-Karrenbauer ging es deshalb in den Beratungen in Erfurt auch um ihre eigene Durchsetzungsfähigkeit.

Mohring hatte sich vor Kramp-Karrenbauers Eintreffen vom CDU-Landesvorstand das Vertrauen aussprechen lassen. Seine politische Zukunft ist jedoch offen – nach Angaben aus informierten Kreisen hat er keinen Rückhalt mehr in seiner Landtagsfraktion. Im Mai seien Wahlen zum Fraktionsvorsitz geplant, hieß es nach der Sitzung. Teilnehmer sagten aber, derzeit könne Mohring mit keiner Mehrheit mehr rechnen. Am Freitag wolle der 48-Jährige vor die Presse treten.

Eine parlamentarische Lösung in der Krise könnte nun darin bestehen, dass Kemmerich seinen Rücktritt erklärt und damit den Weg frei macht für eine erneute Wahl des Ministerpräsidenten vom Landtag. Eine andere Möglichkeit wäre, dass Kemmerich die Vertrauensfrage stellt. Beides käme der Thüringer CDU entgegen, da sie bei einer Neuwahl des Landtags Verluste befürchtet, während die politischen Ränder, also AfD und Linkspartei, auf Stimmenzuwachs hoffen könnten. Der bisherige Ministerpräsident Bodo Ramelow steht weiter als Kandidat zur Verfügung, wie der Vize-Chef der Thüringer Linken, Steffen Dittes, sagte.

Nach einem bundesweiten Proteststurm wegen der maßgeblichen Rolle der AfD hatte Kemmerich am Donnerstag die Bereitschaft erklärt, seinen Posten wieder zu räumen. "Der Rücktritt ist unumgänglich", sagte der FDP-Politiker nach einem Krisentreffen mit FDP-Chef Christian Lindner, der extra nach Erfurt gereist war. Spitzenvertreter von Linkspartei, SPD und Grünen in Thüringen forderten Kemmerich auf, bis Sonntag seinen Rücktritt zu erklären. Der FDP-Mann hat bisher keinen klaren Fahrplan genannt.