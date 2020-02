Es wäre untertrieben zu sagen, dass in der CDU gerade verschiedene Gliederungen miteinander aufs Schärfste um eine strategische Frage ringen. Die Lage ist wesentlich ernster: Die Wahrnehmungswelten innerhalb der Partei driften zunehmend auseinander. Die CDU bewohnt gerade mehrere Realitäten gleichzeitig. Und sie ist inzwischen derart weidwund, dass es beim Zuschauen wehtut.



Die CDU Thüringen hatte am Freitagabend, nach monatelangem Hin und Her, nachdem gefühlt ein halbes Dutzend Kompromissvorschläge gescheitert waren, mit Linken, Grünen und Sozialdemokraten endlich einen Weg gefunden, das Bundesland aus der Regierungskrise zu führen. Der Plan: Die CDU hilft, dass der Linke Bodo Ramelow in einem ersten Wahlgang vom Parlament Anfang März zum Ministerpräsidenten gewählt wird. So kann Ramelow ein Jahr lang das Land verwalten, bevor im April 2021 ein neuer Landtag gewählt wird.

Die SPD in Thüringen, genau wie die Bundes-CDU, hätten gerne früher neu gewählt. Aber das wollte der CDU-Landesverband partout nicht. Und den Linken Ramelow über die gesamte Legislaturperiode zu tolerieren, das wollten weder der CDU-Landesverband noch die CDU-Bundesspitze. Weil das Land aber nicht regiert werden kann, wenn die CDU nicht wenigstens minimal mit Linkspartei oder AfD zusammenarbeitet – was Parteitagsbeschlüsse der CDU eigentlich verbieten – war das, was die Parteien in Erfurt da zusammengeschraubt hatten ein praktikabler Minimalkompromiss.

Jeder sitzt in seiner eigenen Höhle

War. Denn der Thüringer Deal hielt nicht mal einen Tag. Als Erster twitterte Bundesgesundheitsminister und Präsidumsmitglied Jens Spahn am Samstagvormittag dagegen an. Dann schaltete sich Generalsekretär Paul Ziemiak ein: "Wer Herrn Ramelow als Kandidaten der Linken zum Ministerpräsidenten wählt, verstößt gegen die Beschlüsse der CDU", sagte er. Es gehe "um nicht weniger als um die Glaubwürdigkeit der CDU Deutschlands insgesamt". Konstruktive Vorschläge, wie sich der Landesverband verhalten soll, eingemauert zwischen den CDU-Ablehnungsbeschlüssen? Keine.

Es ist ein bisschen wie in Platons berühmten Gleichnis. Nur dass in der CDU gerade jeder in seiner eigenen Höhle sitzt und die Schatten an seiner Wand für die ganze Welt hält. Entsprechend schwirren gerade die Deutungen für das durcheinander, was da gerade in Thüringen passiert. Alles kaum mehr zu sortieren.

Der halb geschasste Landes- und Fraktionschef Mike Mohring zum Beispiel ist der Ansicht, mit der Wahl des FDP-Mannes Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD den Beschlüssen der Bundespartei so nahe kam, wie es eben möglich war. Und verglichen mit dem jüngsten Kompromiss, also der Wahl eines linken Ministerpräsidenten, hat er damit streng genommen nicht mal unrecht.

Es gibt diejenigen Christdemokraten – und in Thüringen sind das einige –, für die nicht die Kemmerich-Wahl der Skandal ist. Sondern alles, was danach kam, die Einmischung aus Berlin, respektive Pretoria. Sie fragen – mit Blick auf Klientel und Parteiprogramm ebenfalls nicht ganz zu unrecht – warum sie einen Linken ins Amt heben sollten. Für sie heißt das Brechmittel Ramelow, weniger Höcke.

CDU und Thüringen: Krisen, die sich bedingen

Es wäre falsch zu behaupten, die Ost-CDU drifte komplett nach rechts. In Brandenburg warb Ingo Senftleben für einen undogmatischen Umgang mit der Linkspartei. In Frankfurt an der Oder wird schon im Kleinen zusammen regiert. Und auch Mohring wäre direkt nach der Wahl bereit gewesen, auf Ramelow zuzugehen – bis er aus Berlin kurz darauf zurückgepfiffen wurde.

Die eine Abgrenzung, die zur AfD, sei nicht ohne die andere, die zur Linken, zu haben, heißt es oft. Das stimmt, aber eben auch nicht so ganz. Beide Grenzen werden von der Bundes-CDU mit einigem Pathos aufrecht erhalten: Wir sind gegen die Kommunisten. Wir sind gegen die Nazis.



Wer dagegen mit der Linken zusammenarbeiten will, streicht den Pathos weg und argumentiert: Lasst und pragmatisch sein. Nur: Wer pragmatisch ist, und die Parteiprogramme nebeneinander legt, dem wird es nicht ganz leicht fallen, zu argumentieren, warum die CDU mit der Linken, aber keinesfalls mit der AfD reden sollte. Dazu sind die CDU und die Linkspartei programmatisch zu weit entfernt.



Das könnte im nächstes Jahr ein großes Problem für die Parteispitze werde, wenn in Sachsen-Anhalt gewählt wird, wo ein subkutaner Rechtsdrift die Partei nach vier Jahren Kenia-Koalition erfasst hat. Der Es-geht-ums-Ganze-Slang aus dem Adenauer-Haus hat also schon eine gewisse Berechtigung.



In der Thüringen-Krise durchdringt ein Führungsvakuum der Partei das andere, der CDU ist deswegen nach innen und außen ihre performative Macht abhanden gekommen. Es gibt, so scheint es, nur einen Ausweg: Führung. Der nächste CDU-Chef steht vor sehr großen Aufgaben. Aber den zu finden, ist das nächste große Problem.