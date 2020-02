Die CDU in Thüringen hat Bedingungen für die Bildung einer Übergangsregierung nach den Vorstellungen der Linken gestellt. CDU-Landtagsfraktionschef Mike Mohring sagte in Erfurt vor Journalisten, der Vorschlag von Linken-Chef Ramelows greife insgesamt betrachtet zu kurz. Die CDU forderte eine "Regierung des Übergangs", die vollständig besetzt sei und "parteiübergreifend von berufenen Experten bestellt wird".

Die Fraktion begrüße es, dass Ramelow (Linke) die frühere Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht für die Spitze einer Übergangsregierung vorgeschlagen habe. Mohring wies zudem darauf hin, dass eine solche Regierung auch einen Haushalt für 2021 aufstellen sollte und dieser vom Parlament verabschiedet werden müsse.

Erneute Gespräche geplant

Nachdem der Landtag den Haushalt für 2021 verabschiedet habe, könne es Neuwahlen geben, hieß es in einer Mitteilung der CDU-Fraktion. Mit diesem Verhandlungsangebot wolle die CDU in Gespräche mit Linken, SPD und Grünen gehen, die am Dienstagabend stattfinden sollen. Die CDU sehe in dem Vorschlag einen Weg zu Stabilität, den "überhastete Neuwahlen" nicht bringen würden, sagte ein Abgeordneter.

Ramelow hatte vorgeschlagen, den Landtag Anfang März aufzulösen und dann seine Amtsvorgängerin Christine Lieberknecht (CDU) zur Übergangs-Ministerpräsidentin einer "technische Regierung" mit drei Ministern zu machen. Diese Regierung solle dann Neuwahlen binnen 70 Tagen organisieren und nur bis zur Regierungsbildung nach einer Neuwahl im Amt bleiben.

Der amtierende Ministerpräsident Thomas Kemmerich ist nur geschäftsführend im Amt. Der FDP-Politiker war mit Stimmen der AfD und der CDU ins Amt gekommen. Nach breitem öffentlichen Druck erklärte er nur zwei Tage nach seiner Wahl den Rücktritt.