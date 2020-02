Armin Laschet kandidiert als Parteichef – Seite 1

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet will für den CDU-Vorsitz kandidieren. Das berichteten übereinstimmend mehrere Medien unter Berufung auf Parteikreise. Der ebenfalls als Kandidat gehandelte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wolle hingegen verzichten. Laschet plane, im Falle seiner Wahl zum Parteichef Spahn zu seinem Stellvertreter zu machen.

Der NRW-Ministerpräsident hat laut den Berichten in einer Telefonkonferenz mit der Führung der Landes-CDU erklärt, dass er sich bewerben wolle. Laschet habe darauf hingewiesen, dass alles für eine Teamlösung mit vorherigen Absprachen getan worden sei, es nun aber Klarheit geben müsse. Die Union müsse auch nach der Bundestagswahl 2021 die zentrale politische Kraft der Mitte sein, sagte er demnach.



Laschet und Spahn haben für diesen Dienstagvormittag eine gemeinsame Pressekonferenz angekündigt. Diese soll um 9.30 Uhr unmittelbar vor einer Erklärung des ehemaligen Unionsfraktionsvorsitzenden Friedrich Merz stattfinden. Dort will der ehemalige CDU-Fraktionschef laut Berichten seine Kandidatur öffentlich bekanntgeben.

Laschet, Spahn und Merz galten alle drei als mögliche Bewerber für den Parteivorsitz der Christdemokraten und damit als mögliche Nachfolger der scheidenden CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Öffentlich hat bislang nur der Außenpolitiker Norbert Röttgen seine Bewerbung bekanntgegeben.



Röttgen erfreut über offenen Wettbewerb

Kramp-Karrenbauer hatte am Montag angekündigt, dass sich mögliche Kandidaten noch in dieser Woche erklären wollen. Die Entscheidung über das Amt soll bei einem CDU-Sonderparteitag am 25. April fallen. Mit der Bewerbung Laschets ist davon auszugehen, dass auf dem Parteitag mehrere Kandidaten zur Wahl stehen werden. Eine sogenannte Teamlösung mit vorherigen Absprachen, für die sich führende CDU-Politiker ausgesprochen hatten, scheint damit ausgeschlossen.

Rötten hatte bereits am Montagabend begrüßt, dass es nun zu einem "offenen Verfahren" komme. "Mein Eindruck war, es soll irgendwie gesprochen werden hinter verschlossenen Türen – und auf einmal regeln sich alle Fragen", sagte er im ZDF. "Ich glaube, dass das dem Ernst der Lage nicht gerecht geworden wäre. Es wird ja jetzt auch anders sein."