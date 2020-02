Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Team muss man erst mal können Seite 2 — Und Röttgen?

Im seit einer Woche laufenden Machtkampf um den CDU-Vorsitz setzen viele Beteiligte auf ein neues Zauberwort: die Teamlösung. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet will sie, Gesundheitsminister Jens Spahn will sie, der CSU-Vorsitzende Markus Söder will sie und einige andere etwas weniger gewichtige Unionsmänner und -frauen werben ebenfalls dafür. Überraschungskandidat Norbert Röttgen hingegen sieht sie skeptisch.

Doch was ist eigentlich gemeint? Eine Doppelspitze wie bei SPD und Grünen kann auch Laschet sich eher nicht vorstellen, wie er am Montag schon mal durchblicken ließ. Da zurzeit nur Männer für den CDU-Vorsitz gehandelt werden, würde eine Kombi etwa aus Laschet und Merz als Parteichefs im Vergleich zu den anderen Parteidoppelspitzen, in denen sich stets ein Mann und eine Frau die Macht teilen, auch ziemlich merkwürdig aussehen.



Auch eine Teamlösung im Sinne einer Trennung von Kanzleramt und Parteivorsitz wäre jedoch eine recht merkwürdige Konsequenz aus dem angekündigten Rückzug der bisherigen Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Schließlich hatte diese ja gerade die Tatsache, dass Kanzleramt und Parteivorsitz in den vergangenen anderthalb Jahren eben nicht in einer Hand waren, als ungewöhnliche und schwierige Situation für die CDU beschrieben. Viele politische Beobachter hatten das so verstanden, dass Kramp-Karrenbauer Kanzlerin Angela Merkel damit eine Mitschuld an ihrem Scheitern als Parteichefin gab.

Wie könnte ein Team aussehen?

Eine solch schwierige Abstimmung zwischen neuem Parteichef und Kanzlerin nun zur Dauereinrichtung zu machen, dürfte kaum im Sinne der machtbewussten Anwärter auf den CDU-Vorsitz sein. Die einzige Möglichkeit, beide Funktionen zu trennen, wäre, dass ein CSU-Kandidat die Kanzlerkandidatur übernehmen würde. Doch da CSU-Chef Markus Söder immer wieder beteuert, er sehe seinen Platz in München, sieht es derzeit nicht danach aus. Für die CSU ist die Erinnerung an Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber, die beide als CSU-Vorsitzende an der Eroberung des Kanzleramtes scheiterten, auch nicht besonders ermutigend.



Man kann also ziemlich sicher davon ausgehen, dass die CDU auch künftig daran festhalten wird, dass der eigene Parteichef – bisher hat keine Frau Interesse bekundet – zumindest das Vorgriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur hat. Bei der Rede von der Teamlösung geht es aktuell wohl vor allem darum, alle möglichen Kandidaten irgendwie einzubinden, also eine Kampfabstimmung auf dem Parteitag und damit eine weitere Lagerbildung und somit weitere Risse in der Partei zu vermeiden.

Am ehesten wäre noch folgende Konstellation vorstellbar: NRW-Regierungschef Laschet wird Parteichef und Kanzlerkandidat, Friedrich Merz, dem Hoffnungsträger der Konservativen und Wirtschaftsliberalen, wird das Wirtschaftsministerium versprochen – wohl für die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl. Denn dass er noch unter Merkel ins Kabinett wechseln würde, hat Merz angesichts seines schwierigen Verhältnisses zur Kanzlerin selbst immer ausgeschlossen. Der bisherige Gesundheitsminister Jens Spahn könnte in diesem Szenario Fraktionschef werden. Unberechenbar ist das Ganze jedoch dadurch geworden, dass nun auch der ehemalige Umweltminister Norbert Röttgen seinen Anspruch auf den Parteivorsitz und damit auch auf eine mögliche spätere Kanzlerkandidatur angemeldet hat.



Viele Unwägbarkeiten

Sowieso stünden einer solchen möglichen Teamlösung viele Unwägbarkeiten gegenüber. Erst mal müsste die Union überhaupt die nächste Bundestagswahl gewinnen. Und über den Fraktionsvorsitz entscheiden immer noch die Abgeordneten. Zwar hätte Spahn sicher gute Chancen, gewählt zu werden, und vermutlich könnte er der Fraktion auch mehr Profil verleihen als der bisherige Amtsinhaber Ralph Brinkhaus. Doch je nachdem, wann der Wechsel stattfinden sollte, müsste eben auch für Brinkhaus erst mal ein neuer Posten gefunden werden.

Noch komplizierter wird die Sache mit der Teamlösung, wenn man sich das Arrangement umgekehrt vorstellt: Wenn Merz also darauf beharren sollte, anstelle von Laschet Parteichef und später womöglich auch Kanzlerkandidat zu werden. Er hätte dafür zwar mindestens ein gutes Argument auf seiner Seite: Laut einer Umfrage halten 40 Prozent der Befragten ihn für einen guten Kanzlerkandidaten, bei Laschet sind es nur 30, bei Spahn 24 Prozent. Auffällig ist auch: Anders als Laschet, Spahn und Söder hat Merz sich bisher nicht öffentlich für eine Teamlösung ausgesprochen. Doch würde Laschet im Fall einer Kanzlerkandidatur von Merz wirklich seinen Posten als NRW-Ministerpräsident aufgeben, um als Bundesminister Teil eines Teams zu werden? Schwer vorstellbar. Für Laschet gäbe es also erst mal keine angemessene Kompensation, wenn er seine Kanzlerambitionen aufgäbe.