In der Debatte um den CDU-Vorsitz hat sich Gesundheitsminister Jens Spahn für eine mögliche Teamlösung auch mit sich selbst als zweiter Kraft hinter Friedrich Merz oder Armin Laschet offen gezeigt. "Ich schließe jetzt nichts ein und nichts aus", sagte Spahn auf eine entsprechende Frage in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Nach dem angekündigten Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wolle die Partei jetzt "über die richtige Teamlösung reden", sagte Spahn. "Wen immer sie fragen, hat jeder so seine Präferenz, wer denn beim Team vorne stehen soll."

Der Gesundheitsminister sprach sich für gemeinschaftliche, zügige Entscheidungen aus. "Es gibt ein hohes Bedürfnis bei unseren Wählern und unseren Mitgliedern, dass wir das im Team und mit viel Verantwortungsbereitschaft regeln", sagte Spahn, der neben dem früheren Unionsfraktionschef Merz und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Laschet als möglicher Kandidat für den Führungsposten gilt. Mit Blick auf die Kanzlerkandidatur sagte Spahn, es sei aus wahltaktischen Gründen natürlich manchmal besser, eine Entscheidung zeitlich näher an der Wahl zu treffen. Beim momentanen Zustand der CDU brauche es nun aber vor allem Klarheit – inhaltlich und personell. Es gelte, nach einem Team zu suchen, das "die Partei eint und den Anspruch deutlich macht, die 20er Jahre zu gestalten", sagte der Minister.

Kramp-Karrenbauer hatte vergangenen Montag erklärt, dass sie nicht Kanzlerkandidatin der Union werden wolle und auch den CDU-Vorsitz abgeben werde. Der Kandidat oder die Kandidatin soll bis zum Sommer gefunden und vom Parteitag im Dezember bestätigt werden und dann auch den CDU-Vorsitz übernehmen. Kramp-Karrenbauer reagierte mit ihrer Entscheidung auf das Debakel in Thüringen, wo die CDU im Landtag gemeinsam mit FDP und AfD den FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt hatte. Ab der kommenden Woche will sie mit den Interessenten für den Vorsitz sprechen. Laut CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sind auch zwei Bewerbungen von bundesweit bislang unbekannten Parteimitgliedern eingegangen.

Peter Altmaier spricht von "ernster Situation"

Angesichts der ungeklärten Führungsfrage sprach Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) von einer "ernsten Situation" für seine Partei. Es gehe darum, ob die Union imstande sei, dauerhaft mehr als 30 Prozent der Wähler an sich zu binden, sagte er im Deutschlandfunk. Er halte das für möglich, verlange aber von allen Beteiligten Disziplin und die Bereitschaft, persönliche Ambitionen zurückzustellen. Daher sei es auch richtig, dass es jetzt "eine gewisse Denkpause" gebe.

Der Chef der Mittelstandsunion, Carsten Linnemann, sagte der Rheinischen Post, die Hoffnung in der Partei sei groß, dass es zu einer Teamlösung komme und es keine Spaltung gebe. "Der Wert einer gütlichen Einigung ist höher einzuschätzen als ein langwieriges öffentliches Gezerre mit Kampfkandidaturen", sagte Linnemann. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus verwies im ZDF auf komplizierte Klärungen. "Deswegen müssen wir uns jetzt auch Zeit nehmen dafür, und wir müssen es in Ruhe machen", sagte Brinkhaus. Wie der Prozess für die Auswahl der neuen CDU-Spitze aussehen soll, will das CDU-Präsidium am 24. Februar festlegen.