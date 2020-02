Der CDU-Vorsitzkandidat Norbert Röttgen will im Fall seiner Wahl "eine Frau" zu seiner Generalsekretärin machen. "Mein erstes Versprechen: Die erste Position, die frei wird, wenn ich Vorsitzender bin, wird – und zwar in der vordersten Reihe – mit einer Frau besetzt", sagte er in einem Interview mit den Fernsehsendern RTL und n-tv. Auf die Frage, ob er damit auch eine Frau als CDU-Generalsekretärin meine, sagte Röttgen: "Das ist ein hervorgehobenes, herausragendes Amt. Das ist das zweitwichtigste nach dem Vorsitzenden und aus meiner Logik, die ich vorgelegt habe, folgt genau das."

Am Dienstag hatte Röttgen mitten in die Kandidatur-Pressekonferenz von Mitbewerber Armin Laschet, der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn unterstützt wird, getwittert, dass er mit einer Frau in seinem Team für den Parteivorsitz kandidieren wolle. Allerdings ließ er mögliche Posten für die Frau offen. Dies bekräftigte Röttgen auch in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die nächste Person in meinem Team wird eine Frau sein", sagte er und fügte an: "Und es wird nicht bei einer bleiben." Für Namen sei es allerdings noch zu früh. Die CDU habe aber "sehr viel mehr kompetente und engagierte Frauen in unseren Reihen, als bisher sichtbar wird".

Röttgen will Rechtsextremismus stärker bekämpfen

Im Gespräch mit RTL und n-tv sagte Röttgen, dass die CDU die Mitte neu erobern müsse, um Großstadtpartei bleiben zu können. "Zum Beispiel glaube ich, dass für diese neue Mitte entscheidend ist, – mal strategisch für die CDU gesprochen – dass wir die Grünen bezwingen, dass wir auch gegenüber den Grünen wieder Punkte erringen und sie auf Abstand halten", sagte er. Der neue Parteichef müsse deshalb über klimapolitische Glaubwürdigkeit verfügen. Klimapolitik sei "eine Frage von Kompetenz, von Technologie, von Innovation, von internationaler Verantwortung", sagte Röttgen. Er verkörpere diese Eigenschaften. Röttgen war von 2009 bis 2012 Umweltminister im zweiten Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Röttgen sprach sich zudem für eine bessere Koordinierung im Kampf gegen rechts aus. "Die Bundesregierung sollte ein Kabinett bilden für den Kampf gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus", sagte er. Darin sollten die zuständigen Minister zusammenkommen, um einen systematischen Ansatz zu entwickeln. Dabei gehe es um strafrechtliche und um präventive Maßnahmen.

Zu seinen Chancen, zum Parteivorsitzenden gewählt zu werden, sagte er: "Ich habe kein machtpolitisches Amt. Aber es geht jetzt mehr um Veränderung als um Kontinuität. Und da sehe ich mich nicht als Außenseiter, sondern zentral." Für den CDU-Vorsitz tritt neben NRW-Ministerpräsident Laschet und Röttgen auch Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz an. Der neue Vorsitzende soll auf einem Sonderparteitag am 25. April gewählt werden.