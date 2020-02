Jetzt geht es bei der CDU doch schneller als gedacht: Am 25. April wird ein Sonderparteitag in Berlin einen neuen Parteichef wählen. Das hat der Bundesvorstand am Montagmittag in Berlin beschlossen. Und ganz unverhohlen macht die Bundesspitze all jenen Druck, die mit einer Kandidatur zwar liebäugeln, sich aber noch nicht öffentlich erklärt haben.

Im Lauf dieser Woche sollen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und der ehemalige Unions-Fraktionschef Friedrich Merz sagen, ob sie antreten. Das fordert nicht nur die Noch-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. So sehen das auch führende Vorstandsmitglieder, die endlich personelle Klarheit haben wollen.

Die drei müssen also das Taktieren einstellen – wobei die gesetzte Frist natürlich eine künstliche ist. Theoretisch kann sich jeder selbst auf dem Parteitag noch von einem Delegierten vorschlagen lassen.



Falsche Hoffnungen

Jeder der drei lotet gerade gesondert seine Chancen aus. Darüber hinaus könnte es natürlich auch zu einer Teamlösung kommen. Was das genau heißt, ist aber offen. Möglich ist folgendes Szenario: Laschet wird Chef, Merz und Spahn bekommen andere Posten. Ebenso denkbar ist aber auch: Laschet kandidiert – und die anderen stecken einfach zurück – eine Mini-Teamlösung quasi, wobei der Teamgedanke vor allem durch Verzicht realisiert würde. Generell geht es bei all diesen Ideen darum, den Frieden in der Partei zu wahren. Utopisch finden das manche. "Bei dem Teamgerede werden falsche Hoffnungen geweckt", sagt ein Vorstandsmitglied.

Kramp-Karrenbauers Situation soll sich nicht wiederholen

Kramp-Karrenbauer und andere führende Christdemokratinnen und Christdemokraten wollen aber auf jeden Fall verhindern, dass sich der Nachfolger mit ähnlichen Problemen konfrontiert sieht wie die jetzige Parteichefin nach nach ihrem knappen Wahlsieg gegen Merz vor anderthalb Jahren. Einige ihrer Getreuen appellieren deswegen, man möge ganz auf Kampfkandidaturen verzichten – was aber mit Blick auf den bislang einzigen offiziellen Bewerber, Norbert Röttgen, eher unwahrscheinlich ist.



Zumindest Regionalkonferenzen wie beim letzten Mal wird es in der Form aber nicht geben. Das habe die Partei zu stark polarisiert, sagt ein Präsidiumsmitglied. Stattdessen wird das Adenauer-Haus in Absprache mit den Kandidaten Formate finden, um das "Informationsbedürfnis" bei Parteimitgliedern und Delegierten zu stillen, sagt Kramp-Karrenbauer, ohne ins Detail zu gehen.



Wichtig sei vor allem, dass sich nach der Wahl alle in der CDU hinter dem nächsten Bundesvorsitzenden versammelten, sagt der Niedersachse Bernd Althusmann. Und auch Kramp-Karrenbauer nimmt die Unterlegenen jetzt schon in die Pflicht: Die erklärten und potenziellen Bewerber hätten bei den Gesprächen in der vergangenen Woche "ganz klar" versichert, dass sie jedes Ergebnis des Parteitages respektieren und sich anschließend "sichtbar" in die weitere Arbeit der Partei einbringen würden.

Eine mehr oder weniger unverhohlene Anspielung auf das Lager von Merz. Dem war in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen worden, sich nach seiner Niederlage nicht wirklich in den Dienst der Partei gestellt zu haben. Und seine Unterstützer seien 2018 schon mit dem Vorsatz vom vom Hamburger Parteitag abgereist, der gerade gewählten Kramp-Karrenbauer zu schaden, kritisiert eine Unterstützerin der Noch-Parteichefin.



Vorentscheidung über Kanzler-Kandidatur

Auch in einer anderen Hinsicht sollen die Lehren aus der kurzen Ära von Kramp-Karrenbauer gezogen werden: Die Wahl des neuen Parteivorsitzenden solle für die CDU schon eine Vorentscheidung über die Kanzlerkandidatur sein, heißt es. Die ständig schwelende Debatte darüber, wer zur Bundestagswahl antritt, hatte Kramp-Karrenbauer beschädigt. Das soll ihrem Nachfolger nicht passieren.

Doch auch wenn derzeit noch über Teamlösungen spekuliert wird: An der Parteispitze scheint man fest davon auszugehen, dass es zu mindestens einer weiteren Kandidatur – neben der von Röttgen – kommen wird. Nur, wer könnte die CDU in der schwierigen Situation, in der sie sich befindet, den entscheidenden Befreiungsschlag führen? Jens Spahn wird wird das eher nicht zugetraut. Norbert Röttgen hat das Establishment gegen sich und gilt eher als Außenseiter. Armin Laschet ist Favorit, zögert aber. Traut er sich im Zweifel eine Kampfabstimmung gegen Friedrich Merz zu, der in Meinungsumfragen dominiert?

Je mehr die CDU in die Depression verfällt, je mieser Umfragen und Wahlergebnisse, desto empfänglicher wird so eine Partei natürlich für Heilsversprechen. Die SPD und Martin Schulz haben es vorgemacht. Und besonders Merz, der um seine Aura weiß, könnte durchaus der Versuchung erliegen, allein anzutreten und dabei auf die Unterstützung der Basis zu hoffen. Am Aschermittwoch tritt er das nächste Mal auf. Ausgerechnet in Apolda in Thüringen, wo die CDU am Boden liegt. Der perfekte Ort für eine inszenierte Wiederauferstehung.