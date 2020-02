Die FDP bangt weiter um den Wiedereinzug in die Hamburger Bürgerschaft. Nachdem das vorläufige Endergebnis am späten Sonntagabend den Freien Demokraten in Hamburg 5,0 Prozent und damit ein extrem knappes Überspringen der Hürde bescheinigte, folgte kurz darauf die Ernüchterung: Wegen möglicher Unregelmäßigkeiten wird noch einmal genau nachgezählt und die FDP verliert dabei wohl Stimmen. Erst am Montagabend soll Gewissheit herrschen.



In Berlin tagte am Montagvormittag das FDP-Präsidium über die Konsequenzen aus dem so oder so mauen Ergebnis. Schon ohne das Wahldebakel in Thüringen habe die FDP in Hamburg zuletzt schwach dagestanden, sagten führende Liberale. Als Grund nannte Parteivize Alexander Graf Lambsdorff die Stärke der Grünen und die wirtschaftsfreundliche Ausrichtung der SPD: "Die SPD in Hamburg hat sich in der Tradition eines Helmut Schmidt präsentiert." Das habe der eigenen Partei Konkurrenz gemacht. Laut Nachwahlbefragungen hat die FDP in Hamburg 6.000 Wählerinnen und Wähler an die SPD verloren, 5.000 an die Grünen und 7.000 an die CDU. Bei der Wahl 2015 hatten die Liberalen 7,5 Prozent der Stimmen in Hamburg bekommen, es war das beste Ergebnis ihrer Landesgeschichte.

Trotz dieser strukturellen Schwäche in der Hansestadt sind sich die Liberalen in ihrer Analyse einig: Die Wahl eines FDP-Ministerpräsidenten in Thüringen mit den Stimmen der AfD vor zwei Wochen hat sich negativ auf ihr Ergebnis ausgewirkt: Viele Bürger hätten Vertrauen in die FDP verloren, sagte die Hamburger Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels-Frowein: "Das war für uns sehr, sehr schwer in kurzer Zeit wieder aufzuholen." Auch FDP-Chef Christian Lindner sprach am Sonntagabend im Fernsehen von "Irritationen", die durch die Wahl von Kemmerich mit Stimmen der AfD zurückgeblieben seien. Das habe die Wahlkämpfer in Hamburg in eine "ganz schwierige Lage" gebracht.



Bundesweit waren liberale Politiker nach dem Händedruck Kemmerichs mit AfD-Mann Björn Höcke angefeindet und als Rechtsradikale beschimpft worden. Manche erlebten körperliche Attacken, Geschäftsstellen wurden mit Parolen beschmiert und die Familie von Politiker Kemmerich steht nun unter Polizeischutz.



Anträge der AfD unterstützt

Dann kam im Wahlkampfendspurt noch heraus, dass auch das Verhältnis des Hamburg Landesverbands zur AfD nicht konsistent ist: Zwar hatte sich Landeschefin Katja Suding – im Gegensatz zu Parteichef Lindner – sofort von der Wahl in Thüringen abgegrenzt, diese als "Katastrophe" verurteilt und versucht, möglichst viel Distanz zu schaffen: Sowohl in Hamburg als auch im Bund sei eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten ausgeschlossen, hatte Suding nachdrücklich betont. Doch ihre Aussagen wirkten fraglich, zeigte doch ein Blick in die Protokolle der Bürgerschaft, dass die Liberalen dort in der vergangenen Legislaturperiode immer wieder Anträge der AfD unterstützt hatten – und das, obwohl die FDP im Bund und auch in den meisten Bundesländern gemeinsame Abstimmungen mit der AfD prinzipiell ablehnt.



Treuenfels-Frowein erklärte sich daraufhin so: Man habe der AfD keine Opferrolle zugestehen wollen und daher bei nüchternen Sachfragen mit den Rechtsopulisten gestimmt – zum Beispiel bei der Einführung von Abbiegeassistenten bei Lkws und der Forderung, die Zigarettenkippen auf Hamburgs Straßen zu reduzieren. "Das wird in Zukunft sicherlich nicht mehr passieren. Da hat es ein Umdenken gegeben", sagte Bundesparteichef Lindner am Wahlabend in Berlin.



Schon länger wird ihm persönlich und der FDP bundesweit eine gewisse Nähe zu Positionen der AfD vorgeworfen. Etwa beim Parteitag 2018, als Lindner mit einer Anekdote über einen schlecht Deutsch sprechenden Kunden in der Bäckerschlange Rassismus vorgeworfen wurde. Später sprach Lindner davon, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland zwar formal existiere, es ihn dennoch besorge, dass manche Meinungen sofort "soziale Sanktionen" nach sich zögen.

Waren diese Äußerungen oftmals Interpretationssache, hat die FDP seit der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen mit Stimmen der AfD nun ein manifestes Glaubwürdigkeitsproblem, wenn sie sich als Partei der Mitte verortet. Das Image der Liberalen, die sich gern weltoffen und modern geben und ihren Fokus auf Themen wie Zuwanderung von Fachkräften, Bildung und Digitalisierung legen, ist beschädigt. Unter den Verantwortlichen sorgt das für große Unruhe.



Existenzielle Ängste

Einige Abgeordnete fürchten, dass die FDP sich angesichts ihrer zunehmend schwierigen Lage nun über ihren Kurs und auch den Führungsstil zerstreiten könnte wie einst unter den Parteichefs Guido Westerwelle und Philipp Rösler. In der Folge schied die FDP 2013 aus dem Bundestag aus. Für Lindner, dem Nachfolger auf dem FDP-Vorsitz, war es ein hartes Stück Arbeit, die Partei in der außerparlamentarischen Opposition wieder aufzurichten und zu einen. Aber er hat es geschafft, mit Teamwork und Solidarität, wie er selbst gern betont. Dafür erfuhr er bislang die uneingeschränkte Solidarität seiner Partei.



Lindners Krisenmanagement von Erfurt hat allerdings manchen Liberalen nicht zugesagt. Das offensichtliche Risiko einer (unerwünschten) Unterstützung durch die AfD bei der Ministerpräsidentenwahl hätte Lindner früher öffentlich thematisieren, nach der Wahl schneller und eindeutiger reagieren müssen, heißt es aus der Fraktion. Lindner gibt inzwischen an, die AfD an diesem Punkt unterschätzt zu haben.