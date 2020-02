Wann immer Christian Lindner in den vergangenen Monaten nach der AfD gefragt wurde, hatte der FDP-Vorsitzende eine unmissverständliche Botschaft. Seine Partei sei es gewesen, die als erste einen Unvereinbarkeitsbeschluss gefasst habe, erklärte er dann beispielsweise stolz. Jeden Versuch von Journalisten oder politischen Gegnern, die Liberalen in die Nähe der Rechtspopulisten zu rücken oder in der FDP gar eine "AfD-light" zu sehen, wies er empört zurück. "Das völkisch-autoritäre Gedankengut der AfD" sei das absolute Gegenteil des liberalen Weltbildes der FDP, entgegnete Lindner gern. Oder er nannte die AfD "latent rassistisch und autoritär". Jede Zusammenarbeit schloss er strikt aus.

Und nun das. In Thüringen, wo die FDP bei der Landtagswahl im Oktober vergangenen Jahres nur denkbar knapp mit fünf Abgeordneten in den Landtag eingezogen war, bringt ein ehrgeiziger Landesvorsitzender das ganze Land in Aufruhr, und stellt die eigene Partei offenbar völlig unvorbereitet vor eine gefährliche Zerreißprobe. Es brodelt in der FDP.

Was war geschehen: Im Erfurter Landtag ließ sich der FDP-Landes- und Fraktionsvorsitzende Thomas Kemmerich am Mittwochmittag mit den Stimmen der AfD zu Ministerpräsidenten wählen. 45 Stimmen erhielt der FDP-Mann im dritten Wahlgang und damit eine Stimme mehr als Bodo Ramelow von der Linken. Zuvor war Ramelow als Amtsinhaber und Kandidat einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung in zwei Wahlgängen an der absoluten Mehrheit gescheitert. In einem leicht zu durchschauenden taktischen Manöver hatten die AfD und ihr Landeschef Björn Höcke zwar auch im dritten Wahlgang einen eigenen Kandidaten aufgestellt. Dann jedoch votierten die 22 AfD-Abgeordneten zusammen mit den Abgeordneten von FDP und CDU in geheimer Wahl offenbar geschlossen für den FDP-Mann Kemmerich, der sich im dritten Wahlgang erstmals präsentierte.

Halbherzige Rückendeckung, verkappte Distanzierung

Die Empörung traf die FDP anschließend mit voller Wucht und zwar nicht nur die der linken Parteien. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak warf der FDP vor, sie habe "mit dem Feuer gespielt und das Land in Brand gesetzt" – dabei hatte seine Partei in Thüringen das Manöver mitgetragen. Der CSU-Vorsitzende Markus Söder sprach von einem "inakzeptablen Dammbruch", Grünen-Chef Habeck von einem "bewusst eingegangenen Pakt". Der einstige FDP-Innenminister Gerhart Baum sagte ZEIT ONLINE, "Die Reaktion von Lindner ist nicht ausreichend und nicht überzeugend. Er hat behauptet, die Mitte habe gesiegt – hat Herr Lindner jetzt etwa die AfD in die Mitte aufgenommen?"

Parteichef Christian Lindner brauchte an diesem Mittwoch fast drei Stunden, um in einer Telefonkonferenz mit der Parteispitze eine Sprachregelung zu finden. Am Nachmittag trat er dann in der Berliner Parteizentrale vor die Presse und verlas eine kurze Erklärung. Sie lässt sich allenfalls als eine halbherzige Rückendeckung für seinen Thüringer Parteifreund verstehen und genauso als verkappte Distanzierung. "Landespartei und Landtagsfraktion in Thüringen handeln in eigener Verantwortung", sagte Lindner. Fragen der Journalisten ließ der sonst so wortgewaltige FDP-Chef nicht zu.

Er sprach von einer für die FDP "überraschenden Entwicklung" in Thüringen, er wiederholte sein Mantra, dass es "keine Basis für eine Zusammenarbeit mit der AfD" gebe, jede Kooperation mit der AfD sei weiterhin "klar ausgeschlossen". Dann fügte er mit Unschuldsmiene hinzu: "Wer unseren Kandidaten in einer geheimen Wahl unterstützt, das liegt nicht in unserer Macht." Richtig wohl war Lindner an diesem Tag in seiner Haut offensichtlich dennoch nicht. Er appellierte zunächst an die Verantwortung von CDU, SPD und Grünen. Er forderte die drei Parteien auf, das Gesprächsangebot des frisch gewählten FDP-Ministerpräsidenten im Erfurter Landtag anzunehmen. Lindner ahnte da wohl schon, dass dieser Appell verhallen würde – zumal auch die vier Parteien gemeinsam im Erfurter Landtag über keine regierungsfähige Mehrheit verfügen. Eine solche Regierung wäre entweder auf die Unterstützung der AfD oder die Unterstützung der Linke angewiesen. Also sagte der FDP-Chef abschließend, werde das Gesprächsangebot abgelehnt, "sind baldige Neuwahlen zu erwarten und auch notwendig".

Erinnerungen an Jamaika

Neuwahlen. Darauf wird es in Thüringen jetzt wohl hinauslaufen. Doch der Schaden für die FDP ist bereits eingetreten. Die ersten Reaktionen aus der Partei zeigen, wie tief der Riss ist. In einer Erklärung im Erfurter Landtag betonte Thomas Kemmerich, die demokratische Mitte habe mit seiner Wahl zum Ministerpräsidenten "Flagge gezeigt". Dagegen twitterte die FDP-Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann: "Ich schätze Thomas Kemmerich persönlich. (…) Sich aber von jemandem wie Höcke wählen zu lassen, ist unter Demokraten inakzeptabel & unerträglich." Auch der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Alexander Graf Lambsdorff, protestierte via Twitter: "Man kann, ja soll in einer demokratischen #Wahl antreten. Aber man lässt sich nicht von AfD-Faschisten wählen." Der FDP-Landesvorsitzende von Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp, forderte seinen Parteifreund auf, "mit einem Rücktritt den Weg zu Neuwahlen in Thüringen freizumachen". Einzig der FDP-Vize und Bundestagspräsident Wolfgang Kubicki sprach in einem dpa-Interview von einem "großartigen Erfolg für Thomas Kemmerich. Ein Kandidat der demokratischen Mitte hat gesiegt".

Es ist, wenn überhaupt, ein Pyrrhussieg, vor allem auch für Christian Lindner. Seine innerparteiliche Autorität hat durch die Ereignisse in Thüringen massiv gelitten. Wie hält es die FDP mit der AfD? Die Frage stellt sich spätestens seit diesem Tag völlig neu. Was wusste Lindner? Wie viel Einfluss hatte er auf Kemmerich, der seine abenteuerliche Idee, im dritten Wahlgang anzutreten, einige Tage vorher verkündet hatte? Wollte er ihn überhaupt abhalten von dem halben Bündnis mit der AfD? Das sind Fragen, denen Lindner bei seinem Pressestatement ausgewichen ist.



Natürlich holte den FDP-Vorsitzenden am Mittwoch ein Zitat aus dem November 2017 wieder ein. Damals hatte Lindner die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition platzen lassen mit den Worten: "Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren." Nun twitterte die Linke voller Sarkasmus: "Lieber mit den Faschisten regieren, als nicht regieren. Und auch der CSU-Chef Markus Söder verkniff sich einen Seitenhieb auf November 2017 nicht. Er zeigte sich verwundert darüber, dass sich die FDP bei Jamaika verweigert habe, "aber dieses Abenteuer mitmacht".