Zu den zahlreichen Regeln des Politischen, die mittlerweile nicht mehr gelten, gehört unter anderem die folgende: Wer eine Vertrauensfrage gewinnt, dem wird vertraut.



Vor rund zwei Monaten zum Beispiel ließ sich die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer von einem Parteitag mit großer Geste und minutenlangem Applaus das Vertrauen aussprechen, doch schon als die Delegierten die Parteitagshalle verlassen hatten, war das alte Misstrauen zurückgekehrt. Die Machtdemonstration galt im Handumdrehen als Schwächeanfall, und heute befindet sich die CDU-Chefin wieder einmal an einem Vertrauenstiefpunkt. Dem vorerst tiefsten.



Ganz ähnlich könnte es auch Christian Lindner ergehen. Wenn nichts Außergewöhnliches passiert – was man in diesen Tagen freilich wirklich nicht ausschließen sollte – wird er die Vertrauensabstimmung gewinnen, die der FDP-Chef heute Mittag im Parteivorstand angesetzt hat. Er will sich damit nach den unglückseligen Tagen von Erfurt der Unterstützung seiner Partei versichern. Bloß sollte er sich nicht darauf verlassen, dass für ihn damit wirklich etwas gewonnen ist.



Was in Thüringen geschehen ist, war eine demokratische Zäsur und ein Tiefpunkt in der Geschichte des Nachkriegsliberalismus. Beides lässt sich nicht durch den Kurzfristrücktritt des Kurzzeitministerpräsidenten Thomas Kemmerich überdecken. Gewiss sind daran nicht die FDP und Christian Lindner allein schuld. Auch die CDU hat sich in Thüringen als staatstragende Kraft vorerst disqualifiziert, indem sie mit der AfD stimmte. Doch richten sich die Blicke in diesen Tagen zuerst auf den Mann, der sich in den vergangenen Tagen strategisch und taktisch derart unbedarft verhalten hat, dass man sich fast nicht mehr vorstellen kann, er mache seit 20 Jahren nichts anders als Politik.

Strategisch-moralisches Brummkreiseln

Christian Lindner, daran sollte man natürlich zunächst erinnern, hat die FDP quasi im Alleingang zurück in den Bundestag geführt, er hat einer diskreditierten und dysfunktionalen Partei ein Ergebnis von mehr als zehn Prozent bei der letzten Bundestagswahl beschert. Doch zum Schicksal der politischen Einzelkämpfer gehört es auch, dass nicht nur der Aufstieg, sondern auch die Krise in ihrer Verantwortung liegen.



Dabei war Lindner in den letzten Tagen selbstverständlich nicht allein, vielmehr konnte man gleich mehreren FDP-Granden gewissermaßen in Echtzeit beim strategisch-moralischen Brummkreiseln zusehen. Da war Wolfgang Kubicki, der die Wahl von Kemmerich erst "großartig" fand und sich keinen Tag später ebenso überzeugt für Neuwahlen aussprach. Da war Nicola Beer, die die Grünen und SPD zunächst aufforderte, auf den neuen Fünfprozentministerpräsidenten zuzugehen. Nicht einmal 24 Stunden später fand sie dann den Rücktritt desselben Mannes absolut richtig. Und da war Lindner selbst, der drei Stunden brauchte, um in einer Stellungnahme erst seine "Überraschung" auszudrücken, dann versuchte er, die Verantwortung bei den Thüringer Funktionären abzuladen, bloß um einen Tag später – als der Druck aus den Landesverbänden zunahm – Kemmerich zum Rücktritt aufzufordern.



Man muss es so deutlich sagen: Dass es führende Kräfte einer liberalen Partei nicht unmittelbar als unerträglich empfinden, wenn einer der ihren von Rechtsradikalen ins Amt gewählt wird, ist erschreckend. Und diese Desorientierung hat der Parteichef nicht verhindert, sondern befördert.



Christian Lindner hätte wissen müssen, dass eine Kandidatur Kemmerichs eben jenen Schaden verursachen kann, der nun eingetreten ist. Dass all das routinierte Beschwören von "Brandmauern" zur leeren Formel verkommt, wenn man zuschaut, wie das Feuer übergreift. Und dass niemand von einem "Kandidaten der Mitte" sprechen kann, wenn dieser bereit ist, sich von der AfD wählen zu lassen. All das bedarf im Übrigen keiner höheren Strategie, sondern bloß Moral plus ein wenig Mathematik.