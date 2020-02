Nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen mit Stimmen der AfD und der CDU suchen Liberale und Christdemokraten in Berlin Wege aus der Vertrauenskrise. FDP-Chef Christian Lindner hat heute im FDP-Präsidium die Vertrauensfrage gestellt. Er war selbst unter Druck geraten und am Donnerstag zu Krisengesprächen nach Erfurt gereist.