Die schönste Erpressung ist jene, an der der Erpresste selbst gern teilnimmt – so gesehen ist das, was Bodo Ramelow, Thüringens linker Derzeit-nicht-Regierungschef, sich da ausgedacht hat, auf den ersten Blick schon ein ziemliches Meisterstück. Ramelow hat das Ministerpräsidentenamt in einer Phase größter politischer Instabilität der CDU angeboten, genauer gesagt seiner Amtsvorgängerin Christine Lieberknecht, die für die Union von 2009 bis 2014 dieses Bundesland geführt hat.

Das ist gleich auf vielfache Weise ein Coup, und wie bei einem besonders großen glänzenden neuen Auto, das einem plötzlich hingestellt wurde, weiß man einerseits gar nicht, an welcher Stelle man es zuerst bestaunen soll. Und andererseits ahnt man auch: Das Ding ist vielleicht nicht so harmlos, wie es ausschaut.

Aus der Falle des CDU-Unvereinbarkeitsbeschlusses manövriert

Bestaunenswert ist die Sache natürlich, weil Ramelow das ganze Land hier aus der Falle des CDU-Unvereinbarkeitsbeschlusses manövriert. Wir erinnern uns: Die Union hat sich selbst per Parteitagsentscheidung verboten, mit Linken und AfD zu koalieren und zu kooperieren. Das hielt sie am 5. Februar nicht davon ab, den FDP-Mann Thomas Kemmerich gemeinsam mit FDP und AfD zum Ministerpräsidenten zu wählen. Nachdem allseits verstanden wurde, dass das keine gute Idee war, und nachdem Kemmerich zurücktrat, leuchtete nun allen ein, dass der Landtag einen neuen Ministerpräsidenten bestimmen muss. Nur wen? Ramelow, den Linken, beliebt bei mehr als zwei Dritteln der Thüringer, könne man auf keinen Fall wählen, erklärten die CDU-Abgeordneten zuletzt in seltener Einhelligkeit. Unvereinbarkeitsbeschluss und so weiter.

Während die Unionsabgeordneten noch trotzig darüber sinnierten, wie man aus dieser Lage herauskommen könnte, betraten Bodo Ramelow und seine Linken am Montagabend einen Verhandlungsraum im Erfurter Landtag, in dem sie mit vier Abgesandten der CDU verabredet waren, und unterbreiteten diese Idee: Der Landtag beschließt Anfang März Neuwahlen. Derselbe Landtag wählt dann noch für die Zeit bis nach der Neuwahl CDU-Frau Christine Lieberknecht zur Ministerpräsidentin. Diese darf drei Minister ernennen (offenbar für Finanzen, die Führung der Staatskanzlei sowie Justiz, besetzt von SPD, Linken und Grünen).



Ist ja nur für eine Übergangszeit!

Das hätte viel Gutes: Das Land wäre stabil regiert. Eine schwarz-rot-rot-grüne Koalition wäre quasi durch den Geheimeingang eingefädelt; alle könnten gesichtswahrend vor ihren eigenen Leuten sagen: Ist ja nur für die Übergangszeit! Bodo Ramelow und Christine Lieberknecht sind sowieso ein Herz und eine Seele, sie haben sich schon bei größeren Familienfeiern besucht, sie war Gast auf seiner Hochzeit, er auf ihrem 60. Geburtstag, man kennt sich seit drei Jahrzehnten.



Beide vereint eine pastoral-christliche Bodenständigkeit, man könnte wohl sagen: Wenn diese zwei Menschen CDU und Linke verkörpern, dann müssen diese Parteien wahrlich keine Angst voreinander haben. Außerdem ist Christine Lieberknecht eine alte Gegenspielerin des soeben geschassten Thüringer Fraktions- und Parteichefs Mike Mohring, ein netter Nebeneffekt vielleicht für den einen oder anderen CDU-Wüterich – denn manchmal im Leben machen einen ja gerade die richtigen Feindschaften zur am besten vermittelbaren Personalie.

Man sollte nur, bei allem Respekt für Ramelows Ideenreichtum, auch nicht vergessen: Ganz uneigennützig ist das alles nicht.