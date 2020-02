Der parteilose Bürgermeister von Sundhausen im Unstrut-Hainich-Kreis, einer Gemeinde mit 350 Einwohnern, Christoph Kindervater, fordert Bodo Ramelow heraus. Kindervater will am Mittwoch bei der Wahl des Ministerpräsidenten im Thüringer Landtag gegen den amtierenden Regierungschef in Thüringen und Politiker der Linkspartei antreten.



Schon am Wochenende hatte der Lokalpolitiker den drei Oppositionsparteien im Thüringer Landtag, CDU, FDP und AfD, eine Mail geschrieben und die drei Fraktionen gebeten, ihn als Kandidaten aufzustellen. Der Lokalpolitiker fügte seinem Schreiben auch seine Handynummer und einen Treffpunkt – Montag, zwischen acht und zehn Uhr vor dem Landtag – bei. Außer der AfD sei niemand da gewesen, erzählt Kindervater im Gespräch mit ZEIT ONLINE. Kurz vor Ende der Nominierungsfrist am Mittag nominierte die AfD ihn dann offiziell als Kandidaten für die Wahl des Ministerpräsidenten. Der 42-jährige Vertriebsingenieur beteuert, ihm gehe es hauptsächlich darum, Rot-Rot-Grün zu verhindern: "Die Menschen haben etwas anderes gewählt."



Bei der Landtagswahl im Oktober hatte die bisherige rot-rot-grüne Koalition ihre Mehrheit eingebüßt. Ministerpräsident Ramelow ist nur noch geschäftsführend im Amt, Linke, SPD und Grüne wollen nun in einer Minderheitsregierung weitermachen. Als letzte Partei stimmte auch die Linke am Mittag einem entsprechenden Koalitionsvertrag zu. Doch Rot-Rot-Grün kommt im Landtag nur auf 42 Stimmen, sie braucht aber 46 für die absolute Mehrheit. Die bisherigen Oppositionsparteien kommen auf 48 Stimmen.



Schon vor Kindervaters Kandidatur hatte die Thüringer AfD angekündigt, einen Bewerber zu suchen, der eine "bürgerliche Mehrheit", wie sie es nennt, hinter sich versammeln könne. Der Interpretation, dass die AfD ihn anwarb, widersprach Kindervater nicht. Er sagte lediglich, er sei "aus der konservativen Ecke" angesprochen worden. Er habe "schon länger über einen solchen Schritt nachgedacht", sich als Konservativer politisch auf Landesebene zu betätigen.



Der ideale Kandidat für die AfD

Kindervater wird kaum eine Chance eingeräumt, der nächste Ministerpräsident in Thüringen zu werden. Zwar hätten AfD, CDU und FDP gemeinsam mehr Stimmen als die linke Regierung. Doch weder die Christdemokraten noch die Liberalen wollen einen AfD-Kandidaten unterstützen. Aus der CDU Thüringen heißt es am Mittwoch, man habe die Selbstbewerbung am Wochenende zunächst eher mit Belustigung aufgenommen.



Dennoch: Geht es der AfD darum, die CDU in Versuchung zu führen, könnte ihr Kandidat noch Wirkung zeigen. In den ersten zwei Wahlgängen hat die CDU-Führung die Devise vorgegeben, weder Ramelow noch Kindervater zu unterstützen – aber bei der geheimen Wahl ist natürlich nie ausgeschlossen, dass einzelne Christdemokraten doch für Kindervater stimmen. Es gebe ein, zwei Abgeordnete, die gegenüber der AfD weniger Berührungsängste hätten, heißt es aus der CDU-Fraktion. Ob nicht vielleicht doch ein paar mehr Christdemokraten der AfD zuneigen, das werden die Rechtspopulisten mit Kindervater am Mittwochmittag versuchen herauszukitzeln.

Die nötige absolute Mehrheit wird Kindervater auch mit der einen oder anderen CDU-Stimme nicht bekommen. Im dritten Wahlgang, wo schon die einfache Mehrheit reicht, sind auch spontane Kandidaturen möglich. Die FDP hat schon angedeutet, dass sie dann ihren Landes- und Fraktionschef Thomas Kemmerich schicken wird. Die CDU will sich zumindest eng mit den Liberalen koordinieren.

Kindervater ist der passende Kandidat für die AfD. Er sagt zwar von sich selbst, keinerlei landespolitische Erfahrung zu haben. Darüber hinaus gibt er sich sachlich und versöhnlich – ganz anders als der provokante Thüringer AfD-Chef und Nationalist Björn Höcke. Den könnten CDU und FDP ja leicht ablehnen. Er trete an, um den "konservativen Parteien ein Gesicht zu geben", sagt Kindervater. Er sei "ein Kind der Mitte der Gesellschaft". Also dem Ort, an dem sich die AfD zumindest in ihren öffentlichen Reden gerne verortet.



Als Kommunalpolitiker gehe es ihm darum, Probleme zu lösen wie fehlende Kindergartenplätze, mangelhafte Infrastruktur oder verschmutzte Dorfbäche. Parteipolitische Ideologie spiele da keine Rolle. "Wenn wir weitermachen wie bisher, wird der politische Rand weiter gefüttert", warnt Kindervater. Die Politik solle endlich aufwachen und – so wortwörtlich – "nicht nur Ideologie unter die Bevölkerung bringen".

Dass die AfD gerade in Thüringen zu den radikalsten Gliederungen der Partei gehört und Björn Höckes Flügel vom Verfassungsschutz geprüft wird, ist für Kindervater kein Hindernis. "Wenn es der Sache dienlich ist, muss man auch mit diesen Leuten reden", sagt er. Durch Ausgrenzen dieser Strömung zerstöre man die konservative Mehrheit im Landtag.

Und so wie die AfD in den Ostwahlkämpfen 2019 mit dem Slogan "Vollende die Wende" warb, führt auch Kindervater die DDR als Motivation für seine Kandidatur an: Sein Großvater Paul habe zur Wende 1989 für Freiheit demonstriert, sein Sohn Paul solle eine freiheitliche Zukunft haben. "Ich möchte, dass das Land ein freies Land bleibt."



Der Wahl im Landtag wird Kindervater übrigens nicht persönlich beiwohnen. Er habe eine Dienstreise nach Hessen, die er nicht verschieben könne. Aber sein Name wird auf dem Wahlzettel stehen.