Die USA ziehen sich als politische Ordnungsmacht zurück. Darum müsste die deutsche Außen- und Europapolitik erheblich mehr tun, um internationale Organisationen und Bündnisse zu stärken, die Verlässlichkeit sichern. Warum aber genau das nicht passiert, beschreibt der FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff in seinem Gastbeitrag.



Es wäre der Bundesregierung zu gönnen gewesen, dass die Beschlüsse der Berliner Libyen-Konferenz wenigstens die Halbwertzeit einer Woche überdauern. Aber das Waffenembargo wackelt, die Milizen sind kampfbereit, der politische Prozess stockt. So richtig es ist, dass sich Deutschland für eine Lösung in der UN einsetzt, so deutlich wird, dass die diplomatischen Bemühungen der Bundesregierung erst der Anfang eines möglicherweise jahrelangen Prozesses sind.

Diplomatie besteht eben die meiste Zeit nicht aus Gesten, sondern aus Aktenstudium und Verhandlungen. Vor der Symbolik von Handschlägen oder Schulterklopfen steht die Substanz. Und genau das ist heute das Problem: Deutschlands Außenpolitik fehlt es hinter schicken Instagram-Posts mit Kaffeepausen des Ministers und seinen Spaziergängen durch New York an Substanz und Orientierung.

Alexander Graf Lambsdorff war bis 2017 Vizepräsident des Europäischen Parlaments und ist seit der letzten Bundestagswahl stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender für Außen-, Sicherheits-, Europa- und Entwicklungspolitik sowie Menschenrechte.

Auf Twitter propagiert Heiko Maas das Ziel einer Welt ohne Atomwaffen. Das ist sympathisch. Aber welche diplomatische Strategie steht dahinter, die der politischen Realität gerecht wird? Konkret: Was soll auf der Überprüfungskonferenz zum Nichtverbreitungsvertrag in diesem Jahr erreicht werden? Wie wird China in die Rüstungskontrollarchitektur eingebunden? Wie verhindert man die Erosion genau dieser Architektur, jetzt, da auch New Start vor dem Aus steht? Stille am Werderschen Markt, dort wo die früher so stolze und selbstständige Abteilung für Abrüstung und Rüstungskontrolle abgewertet und anderswo eingegliedert wurde. Twitter soll das offenbar kaschieren, die Social-Media-Abteilung wurde unter Maas natürlich ausgebaut.



Selten aber war es dringender, Antworten in der Substanz zu finden. Das gilt nicht nur für die Sicherheitspolitik im engeren Sinne, es gilt für unsere Werte und das Verständnis, das Deutschland von seiner Rolle als Teil der internationalen Gemeinschaft hat. Fast überall sind Freiheit und Demokratie in der Defensive, westliche Werte in Gefahr. Seit dreizehn Jahren stellt Freedom House einen Rückgang demokratischer Rechte und bürgerlicher Freiheiten in allen Teilen der Welt fest.



Aus dem arabischen Frühling ist für viele der damaligen Aktivisten ein dunkler Winter geworden. Viel zu viele Menschen sterben bei Flucht und Migration Richtung Europa. Sollte der Irak zerfallen, hätte dies Konsequenzen für die ganze Region. Seit der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani wird immer deutlicher, dass das Land in den Konflikt zwischen dem Iran und den USA hineingezogen wird. Islamistischer Terror, der Dauerkonflikt zwischen Schiiten und Sunniten, die vom Iran gesteuerten Hisbollah-Kämpfer und die unzähligen Söldnerheere halten sich nicht an Ländergrenzen, bisher regional begrenzte Kriege im Nahen Osten könnten weitere Länder erfassen.



Auch ist weltweit die Meinungsfreiheit in Gefahr. Reporter ohne Grenzen zählt nur für 2019 mehr als fünfzig ermordete Journalisten, Bürgerreporter und Mitarbeiter, mehr als 350 wurden inhaftiert, davon mehr als 70 allein in China. Mit China entsteht erstmalig ein illiberaler Handelshegemon, der die Bürger- und Menschenrechte missachtet und seinen Kritikern offen droht, gleichgültig, ob es sich um Fußballspieler oder eine deutsche Regierung handelt, die Huawei oder TicToc kritisch sieht.

Und unsere Interessen? Deutschland ist eine Handelsnation, doch die Welthandelsorganisation ist nicht mehr in der Lage, Streitigkeiten zu schlichten. Doch je abhängiger man voneinander ist, desto verwundbarer ist man auch. Die Drohung mit Willkürzöllen greift um sich, mit Quoten und Embargos. Von der weaponization der Wirtschaftsbeziehungen ist die Rede, von ihrem Missbrauch als Waffe. Gleichzeitig eskalieren in der südchinesischen See, durch die ein Großteil unserer Importe verschifft wird, territoriale Konflikte. Der Golf von Guinea an der Westküste Afrikas ist mittlerweile genauso piraterieanfällig wie der Golf von Aden, wo die EU seit vielen Jahren eine Militärmission zum Erhalt der freien Schifffahrt unterhält.