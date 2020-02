Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will Eltern mit Frühchen und in Teilzeitarbeit mit einer Elterngeldreform unterstützen. Ein Entwurf ihres Ministeriums sieht unter anderem einen Monat länger Elterngeld für Eltern zu früh geborener Babys vor. Außerdem soll die Regelung für Mütter und Väter, die während des Elterngeldbezugs in Teilzeit arbeiten wollen, angepasst werden. Spitzenverdienerpaare mit mehr als 300.000 Euro Jahreseinkommen sollen künftig kein Elterngeld mehr bekommen. Der Entwurf wurde vergangene Woche in die Abstimmung zwischen den Ministerien gegeben.

Elterngeld bekommen Mütter und Väter, wenn sie nach der Geburt des Kindes nicht oder vorerst wenig arbeiten wollen. Mindestens 300 Euro und maximal 1.800 Euro Unterstützung werden abhängig vom Netto-Verdienst vor der Geburt des Kindes ausgezahlt. Das Elterngeld wird maximal 14 Monate lang gezahlt, wenn sich beide an der Betreuung beteiligen. Die Zahlungsdauer kann mit geringeren monatlichen Zahlungen verlängert werden (ElterngeldPlus).



Giffey will Eltern mit Kindern, die mindestens sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin geboren sind, mit der längerten Zahlung unterstützen, "um mögliche Entwicklungsverzögerungen ihres Kindes besser auffangen zu können". Die Reform solle das Elterngeld außerdem "noch mehr auf Partnerschaftlichkeit" ausrichten. Mütter und Väter, die Elterngeld beziehen, aber bereits in Teilzeit arbeiten, sollen nach der Reform 32 Stunden statt wie bisher 30 Stunden arbeiten dürfen, ohne den Elterngeldanspruch zu verlieren. So werde beispielsweise eine Viertagewoche möglich, heißt es im Entwurf.

Kein Elterngeld mehr für Topverdiener

Die Regelung für den sogenannten Partnerschaftsbonus soll ebenfalls angepasst werden. Dabei handelt es sich um zusätzliches Elterngeld, das Paare erhalten können, wenn beide Eltern eine bestimmte Anzahl von Stunden in Teilzeit arbeiten und sich damit die Betreuung der Kinder teilen. Der Bonus stärke die Beteiligung von Vätern nachweislich, heißt es in der Begründung zum Gesetzentwurf. Trotzdem werde er bisher nur von einer vergleichsweise kleinen Gruppe von Eltern in Anspruch genommen.

Die Verdienstgrenze für den Bezug des Elterngelds lag bisher bei 500.000 Euro im Jahr. Künftig soll bereits ab einem Jahreseinkommen von 300.000 Euro kein Elterngeld mehr ausgezahlt werden. Bei einem so hohen Einkommen sei davon auszugehen, "dass Elterngeld für die Entscheidung, in welchem Umfang zugunsten der Betreuung des Kindes auf Erwerbstätigkeit verzichtet werden soll, unerheblich ist", heißt es in dem Entwurf.

Die Neuregelungen sollen im kommenden Jahr in Kraft treten. Dafür muss die Reform vom Kabinett beschlossen und dann durch Bundestag und Bundesrat bestätigt werden. Insgesamt gibt der Staat nach Angaben von Giffey jährlich mehr als sieben Milliarden Euro für die Elterngeldzahlungen aus.