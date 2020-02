Der Berliner Senat hat eine Bundesratsinitiative für ein Familienpflegegeld beschlossen. Ziel sei es, pflegende Menschen finanziell zu entlasten, teilte die Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Dilek Kalayci (SPD), mit. "Viele haben Schwierigkeiten, Pflege und Beruf zu vereinbaren, und müssen mit finanziellen Einbußen leben, weil sie ihre Arbeit für die Pflege einschränken oder ganz aufgeben", so die Sozialdemokratin. Sie setze sich deshalb für eine solche Lohnersatzleistung ähnlich wie das Elterngeld ein.



Den Plänen der Senatorin zufolge soll möglich sein, insgesamt 36 Monate lang flexibel vom Beruf freigestellt zu werden und dafür eine staatliche Leistung in Höhe von etwa 65 Prozent des verlorenen Nettogehalts zu erhalten. Das entspricht in etwa der Höhe des heutigen Elterngelds, das jedoch nur für 14 Monate lang gezahlt wird – pro Elternteil allerdings maximal nur für 12 Monate. Ähnlich das Modell bei der Familienpflegezeit: Auch hier können nach dem Vorschlag von Kalayci die Monate auf mehrere Angehörige verteilt werden. Und es könnten nicht nur Verwandte, sondern auch Freunde und Nachbarn sein, die sich um die pflegebedürftige Person kümmern. Ein Anspruch auf das Familienpflegegeld soll ab Pflegegrad 2 bestehen – dies ist auch der Grad, ab dem ein pflegebedürftiger Mensch überhaupt erst finanzielle Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung erhält. Die Berliner Pflegesenatorin sagte, dass eine Inanspruchnahme des Familienpflegegelds durch die pflegenden Angehörigen sich aber nicht negativ auf andere Pflegeleistungen auswirken dürfe.

Das ist heute der Fall: Denn Pflegebedürftige können, wenn sie nicht stationär in einem Pflegeheim leben oder die Dienste eines professionellen ambulanten Pflegedienstes in Anspruch nehmen, ein sogenanntes Pflegegeld erhalten. Es entspricht aber nur der Hälfte der Leistungen, welche die Heime und Pflegedienste von der Pflegeversicherung erhalten. Gedacht ist das heutige Pflegegeld dafür, dass die pflegebedürftige Person ihre Aufwendungen bezahlen kann. Sehr viele Betroffene geben das Pflegegeld dann ihren Angehörigen, die sich um sie kümmern und oftmals deshalb im Beruf reduzieren oder sogar ganz aussetzen.

Pflegegeld und Pflegegrade Pflegegeld und Pflegegrade Wer in Deutschland pflegebedürftig wird, dem steht – entsprechend der Bewertung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen – entweder Pflegegeld oder eine Vergütung für Sachleistungen zu. Damit ist das Geld gemeint, das ein professioneller Pflegedienst für die Pflegeleistungen abrechnen kann. Wer Pflegegrad 1 hat, bekommt weder Pflegegeld noch Sachleistungen.

In Pflegegrad 2 gibt es 316 Euro Pflegegeld oder 689 Euro Sachleistungen pro Monat.

In Pflegegrad 3 gibt es 545 Euro Pflegegeld oder 1.298 Euro Sachleistungen pro Monat.

In Pflegegrad 4 gibt es 728 Euro Pflegegeld oder 1.612 Euro Sachleistungen pro Monat.

In Pflegegrad 5 gibt es 901 Euro Pflegegeld oder 1.995 Euro Sachleistungen pro Monat. Geld oder Sachleistungen gibt es erst ab Pflegegrad 2. Bei Pflegegrad 5 – einem Gesundheitszustand, der in der Regel eine 24-Stunden-Betreuung erfordert – erhalten pflegende Angehörige monatlich 901 Euro Pflegegeld, während der Pflegedienst 1.995 Euro pro Monat für seine Leistungen abrechnen kann. Das Budget für Sachleistungen ist limitiert: Überschreiten Ausgaben für etwa den ambulanten Dienst und für Haushaltshilfen das Budget für Sachleistungen, springt nicht das Pflegegeld ein.

Insgesamt kümmern sich rund 670.000 erwerbstätige Menschen in Deutschland derzeit um ihre pflegebedürftigen Angehörigen.



Die Deutsche Stiftung Patientenschutz sowie der Familienbund der Katholiken begrüßten die Berliner Bundesratsinitiative. Beide Verbände sprechen sich für die Einführung eines Familienpflegegeldes aus. Patientenschützer Eugen Brysch betonte, die Berliner Bundesratsinitiative dürfe keine Absichtserklärung bleiben. Notwendig sei ein konkreter Gesetzesentwurf. Allerdings ist unklar, ob sich andere Länder dem Antrag Berlins anschließen werden. Nur ein vom Plenum der Länderkammer beschlossener Entwurf zwingt die Bundesregierung zum Handeln.



Pflegezeit Pflegezeit Seit 2008 können sich Arbeitnehmer nach dem Pflegezeitgesetz für eine begrenzte Zeit von der Arbeit ganz freistellen lassen, um ihre nahen Angehörigen zu pflegen. Sie können für den akuten Notfall kurzfristig bis zu zehn Tage von der Arbeit fernbleiben, um das Wichtigste zu organisieren ("kurzzeitige Arbeitsverhinderung"). Seit 2015 können Beschäftigte während dieser zehn Tage das Pflegeunterstützungsgeld bei der Pflegeversicherung beantragen. Es beträgt 90 Prozent des Nettolohns in dieser Zeit. Wer eine längere Auszeit für die Pflege benötigt, kann sich für eine Dauer von bis zu einem halben Jahr unbezahlt freistellen lassen ("Pflegezeit"). Eine Lohnersatzleistung gibt es allerdings nicht. Das Gesetz gilt zudem nur für Unternehmen mit mehr als 15 Mitarbeitern. Die zehn Freistellungstage müssen aber auch in Kleinbetrieben gewährt werden. Familienpflegezeit Zusätzlich zur Pflegezeit gibt es seit 2015 noch ein weiteres Gesetz – die Familienpflegezeit. Sie soll Arbeitnehmern ermöglichen, befristet bis zu einer Dauer von 24 Monaten ihre Arbeitszeit auf bis zu 15 Stunden pro Woche zu reduzieren, wenn sie einen nahen Angehörigen pflegen. Der entstehende Verdienstausfall kann zur Hälfte mit einem zinslosen Darlehen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) kompensiert werden. Allerdings sind an den Kredit einige Bedingungen geknüpft. So müssen die Darlehensnehmer beispielsweise eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, um für den Fall einer Erwerbsunfähigkeit während der Rückzahlphase abgesichert zu sein. Das Darlehen muss nach der Rückkehr aus der Familienpflegezeit – also wenn der Mitarbeiter wieder Vollzeit arbeitet oder seine Wochenstunden auf das alte Level aufstockt – über den Arbeitgeber zurückgezahlt werden. Die Raten werden dann einfach weiterhin vom Lohn einbehalten und der Arbeitgeber überweist diesen Betrag an das BAFzA. Mittlerweile können auch Arbeitnehmer, die von den sechs Monaten Pflegezeit Gebrauch machen und sechs Monate voll freigestellt sind, das zinslose Darlehen in Anspruch nehmen. Es entspricht dann dem Betrag, den der pflegende Angehörige als Einkommen hätte, wenn er wie bei der Familienpflegezeit seine Arbeitszeit auf 15 Wochenstunden reduzieren würde. Das Gesetz gilt allerdings nur für Unternehmen mit mehr als 15 Mitarbeitern.

In der Vergangenheit gab es bereits erste gesetzliche Verbesserungen, um die Situation von pflegenden Angehörigen zu erleichtern: Seit 2015 gibt es die sogenannte Familienpflegezeit, mit der Pflegende ihre Arbeitszeit für bis zu zwei Jahre zu reduzieren können. Außerdem können sie ein zinsloses Darlehen vom Staat bekommen. Doch dieses nutzt kaum jemand, vermutlich, weil den Pflegenden die finanziellen Mittel fehlen, das Geld später zurückzuzahlen.

Weitere Bundesratsinitiative soll Leiharbeit in Pflege eindämmen

Der Verstoß für ein Familienpflegegeld ist nicht die einzige Bundesratsinitiative zum Thema Pflege, die von Berlin vorangetrieben wird. In einer weiteren will Berlin gegen die zunehmende Leiharbeit in der Pflege vorgehen. Wenn jeden Tag eine andere Person sich um die kranken oder alten Menschen kümmere, gefährde das auch die Patientensicherheit, so Senatorin Kalayci. Zudem würden sich durch die steigende Leiharbeit die Arbeitsbedingungen für das Stammpersonal verschlechtern.



Der Verstoß gegen die Leiharbeit ist nicht unumstritten – vor allem Pflegekräfte selbst missbilligen diese Bundesratsinitiative. Viele examinierte Kräfte besonders in der Altenpflege wechseln von einer Festanstellung in die Zeitarbeit. Hier finden sie wegen des hohen Fachkräftemangels bessere Arbeitsbedingungen: Häufig können sie bei den Schichten mitentscheiden, in der Regel ist die Bezahlung viel besser. "Gute Pflege ist eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung", sagt dagegen Kalayci.

Ihre Bundesratsinitiative soll daher auch die Arbeitsbedingungen in der Pflege generell verbessern – mit einem allgemeinverbindlichen Tarifvertrag zum Beispiel. Einen Tarifvertrag für die Altenpflege verhandeln derzeit einige Arbeitgeber zusammen mit der Gewerkschaft ver.di. Ob dieser aber tatsächlich allgemeinverbindlich erklärt werden könnte – für eine solche Maßnahme durch das Arbeitsministerium sind verschiedene formale Voraussetzungen nötig – ist aber ungewissen. Offen ist auch, ob die Bundesratsinitiative zur Eindämmung von Leiharbeit in der Pflege erfolgreich sein wird.



Der Deutsche Pflegerat zumindest hat diesen Vorstoß begrüßt.



