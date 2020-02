FDP-Chef Christian Lindner hat für das Verhalten seiner Partei bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen um Entschuldigung gebeten. "Wir sind beschämt, weil wir der AfD ermöglicht haben, uns und darüber hinaus die parlamentarische Demokratie zu verhöhnen", sagte Lindner in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. "Dafür entschuldige ich mich namens der Freien Demokraten."

Vorwürfe, er habe sich nicht umgehend von einer Kooperation mit der AfD abgegrenzt, wies Lindner zurück. "Mit einer Partei wie der AfD kann es keine Zusammenarbeit geben. Wir sind nicht der Steigbügelhalter zur Macht", sagte er. Zugleich wehrte sich Lindner gegen eine Gleichsetzung von AfD und FDP. Die FDP habe sich ihrer Verantwortung gestellt. "Erfurt war ein Fehler, aber wir unternehmen alles, damit er sich nicht wiederholen kann." Seine Partei arbeite diesen Fehler auf.

In Thüringen war der FDP-Politiker Thomas Kemmerich in der vergangenen Woche mit den Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Nach parteiübergreifender Kritik und erheblichen bundesweiten Protesten wegen der Unterstützung durch die AfD trat er am Samstag zurück und ist nun lediglich geschäftsführend im Amt. Lindner war vorgeworfen worden, die gemeinsame Abstimmung mit der AfD nicht umgehend verurteilt zu haben. In einem ersten Statement hatte er die Wahl Kemmerichs "überraschend" genannt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach auf von einem "unverzeihlichen Vorgang", der rückgängig gemacht werden müsse.