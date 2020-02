Wann hat es das zuletzt gegeben? Demonstrationen vor der FDP-Zentrale, Rücktrittsforderungen gegen den Parteivorsitzenden, spontane Parteiaustritte, Aufstand in den Landesverbänden: Seit der FDP-Politiker Thomas Kemmerich am Mittwochnachmittag auch mit den Stimmen von AfD-Abgeordneten zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt wurde, ist die liberale Welt aus den Fugen geraten. Und zwar innerhalb kürzester Zeit.



Mittendrin steckt Parteichef Christian Lindner. Er sieht sich mittlerweile ein paar äußerst unangenehmen Fragen gegenüber – zum Beispiel jener, ob er, wenn nicht bewusst, dann doch fahrlässig, die Partei in Aufruhr versetzt und die Demokratie in Deutschland beschädigt habe? Der öffentliche und offenbar auch der innerparteiliche Druck auf Lindner ist groß. So groß, dass er sich gezwungen sieht, auf einer Sondersitzung des Parteivorstandes am Freitag die Vertrauensfrage zu stellen.

Es ist nicht zu übersehen, dass die FDP ist in den vergangenen zwei Tagen in die tiefste Krise seit 2013 gestürzt ist. Damals war die Partei nach chaotischen Regierungsjahren in Berlin aus dem Bundestag geflogen. Vier Jahre verbrachte sie in der außerparlamentarischen Opposition. Und auch, wenn Kemmerich sein Ministerpräsidentenamt wieder zur Verfügung stellen will, die FDP-Fraktion im Thüringer Landtag inzwischen beschlossen hat, einen Antrag auf Auflösung des Landtags zu stellen, und es im Land alsbald Neuwahlen geben sollte: Der Schaden für die Partei bleibt.



Lindner räumt "Mitverantwortung" ein

Die ersten Folgen könnten bereits bei der Bürgerschaftswahl am 23. Februar in Hamburg sichtbar werden. Wenn die FDP dort an der Fünfprozenthürde scheitert und nicht mehr in die Bürgerschaft kommt, kann sie sich direkt bei den Thüringer Parteifreunden bedanken. Auch Neuwahlen in Thüringen werden eher dazu führen, dass die politischen Ränder dort weiter gestärkt werden, Linke und AfD weiter Zulauf erhalten. Nichts spricht hingegen dafür, dass die Wählerinnen und Wähler in Thüringen die politische Mitte wiederentdecken werden. Und nichts spricht dafür, dass die Mehrheitsverhältnisse im Erfurter Landtag nach einer erneuten Wahl grundlegend andere sein werden. Die Thüringer FDP allerdings wird es schwer haben, wieder in den Landtag einzuziehen. Sie hat ihre Glaubwürdigkeit verspielt.

Auch Christian Lindner wird einige Mühe haben, seine politische Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Eine "Mitverantwortung" der FDP für die eingetretene Situation räumte der Parteichef am Donnerstag in Erfurt zwar ein, aber einen Fehler mochte er in der Kandidatur Kemmerichs auch rückblickend nicht erkennen. Dieser habe sich "aus lauteren Motiven" um das Amt des Ministerpräsidenten beworben, als "Statement der Mitte" gegen zwei Kandidaten von den politischen Rändern – auch wenn das Gegenteil dessen eingetreten sei, was die FDP zum Ziel gehabt habe. Die politische Mitte sei nun geschwächt. Schuld sei die AfD, der sei es gelungen, "mit einem perfiden Trick die Demokratie zu beschädigen", indem sie im dritten Wahlgang nicht ihren eigenen Kandidaten wählte, sondern den FDP-Mann.

Die unangenehmen Fragen bleiben. Wie viel Schuld trägt die FDP? Wie viel Verantwortung trägt Christian Lindner? Warum hat er die Trickserei der AfD im Vorfeld nicht als solche erkannt? Wie konnte es dazu kommen, dass Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde? Gab es einen heimlichen oder zumindest unausgesprochenen Deal zwischen FDP, CDU und AfD? Oder war die Wahl von Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten "von langer Hand vorbereitet", wie der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Donnerstag mutmaßte? Gab Parteichef Christian Lindner vielleicht doch vorab sein grünes Licht dafür, dass der FDP-Mann auch mit den Stimmen der AfD-Abgeordneten ins Amt gewählt werden könnte? Das zumindest berichtet das Internetportal Business Insider und beruft sich dabei auf Quellen im engsten Führungskreis der Liberalen. Von einem Unfall zumindest sprach am Tag danach niemand mehr.