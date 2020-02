FDP-Vorstand spricht Christian Lindner das Vertrauen aus – Seite 1

Christian Lindner gibt aktuell eine Erklärung ab. Verfolgen Sie sie hier im Livestream

Christian Lindner bleibt Bundesvorsitzender der FDP. Bei der von ihm selbst angesetzten Vertrauensfrage wurde er vom Parteivorstand mehrheitlich gestützt. Linder sprach von einer "sehr intensiven, sehr offenen Aussprache". Er sei dem Vorstand dankbar für die Unterstützung.

In einer Stellungnahme entschuldigte sich Lindner und distanzierte sich deutlich von der AfD. Diese "klare Position" der FDP sei in den letzten Tagen aber "nicht mehr sichtbar gewesen", sagte er. Die FDP gehöre zum "demokratischen Zentrum der politischen Landschaft", die Abgrenzung zu den politischen Rändern sei "essentiell" und für die Glaubwürdigkeit der Liberalen unverzichtbar. Die FDP trage Verantwortung für die Lage in Thüringen.



Auslöser für die Abstimmung im Parteivorstand waren die Vorgänge der vergangenen Tage in Thüringen. Dort war am Mittwoch der FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit den Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Nach einem Gespräch mit Lindner am Tag darauf kündigte Kemmerich seinen Rückzug an und sprach sich für Neuwahlen aus. Daraufhin hatte Lindner mitgeteilt, die Vertrauensfrage zu stellen.

Kemmerich verzichtet auf Gehalt

Nach Lindners Worten will sich Kemmerich noch am Freitag zusammen mit der Erfurter Landtagspräsidentin dazu äußern, wie es mit der geplanten Auflösung des Thüringer Landtages weitergeht. Gehalt und andere Zahlungen, die ihm für seine Zeit als Ministerpräsident zustehen, werde Kemmerich nicht annehmen.



Lindner begründete bei seiner Stellungnahme in Berlin die Vorgänge in Thüringen damit, dass sich seine Partei "in der AfD geirrt" habe. Man habe nicht damit gerechnet, dass sie "so weit geht, Kandidaten nur zum Schein vorzuschlagen". Eine solche Fehleinschättzung dürfe sich nicht wiederholen. Es sei ein Fehler gewesen, im dritten Wahlgang zu kandidieren und ein Fehler, die Wahl anzunehmen. Gleichzeitig forderte er die CDU auf, die Zusammenarbeit mit der AfD ebenfalls grundsätzlich auszuschließen. Auf Nachfrage betonte Lindner, er habe kein "grünes Licht" an Kemmerich dafür gegeben, sich mit den Stimmen der AfD wählen zu lassen.