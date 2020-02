Es gibt dieses YouTube-Video von Friedrich Merz aus dem Jahr 2000. Kein bedeutender Anlass, die Neuköllner CDU hat ihn in ein Einkaufszentrum eingeladen und Merz soll dort reden. Das Video ist rotstichig und Merz sieht nur ein wenig anders aus als heute. Trotzdem lohnt der Clip. Er ist ein Dokument dieser denkwürdigen Zeit, in der Merz sein erstes politisches Leben verbrachte.



© Jakob Börner Christian Bangel Politischer Autor zur Autorenseite

Irgendwann kommt er auf das Thema Neonazis zu sprechen. Und dann sagt er in diesem insistierenden Merz-Ton: Die rechtsextremen Straftaten seien dort "am höchsten, wo die SPD mit der PDS zusammenarbeitet". Er hebt seine Stimme und ruft: "Es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen dem Umgang mit dem Linksradikalismus und dem Erscheinen rechtsradikaler Parteien und rechtsradikaler Umtriebe." Was er wohl meinte: Die Bürger wählen nun mal rechtsextrem, wenn die linken Parteien miteinander koalieren. Kein Wunder.



So war das damals. So ging man in der CDU mit dem Thema um. Als sei der wachsende Rechtsextremismus ein harmloses Thema wie der Punktekatalog in Flensburg, schlachtete man es parteipolitisch aus, setzte Linke und Rechtsextreme gleich, ohne Sorge, ohne große Nachdenklichkeit. Es betraf ja nur den Osten.

Man kann lange darüber diskutieren, ob sich in der Union seit jenem Tag im Jahr 2000 wirklich etwas verändert hat. Es gibt allerdings einen unzweifelhaften Unterschied zur Gegenwart: Heute, da Friedrich Merz zum wiederholten Mal CDU-Vorsitzender werden will, ist die Frage, wie ein CDU-Vorsitzender den Rechtsradikalismus in Ostdeutschland beurteilt, erst recht keine Nebensächlichkeit mehr: Sie steht im Zentrum der Selbstfindung der Partei.



Spitzenpolitiker ohne Ostkompetenz gehen nicht mehr

Der Osten Deutschlands ist ein vorbildloses Gemisch aus Ost- und Westeuropa und er steckt inmitten großer innerer Kämpfe, deren Ausgang so unabsehbar wie bedeutend für ganz Deutschland ist. Spitzenpolitiker, die nicht verstehen, dass den Osten ganz eigene, potenziell auch zerstörerische Dynamiken antreiben, die ihm nicht zumindest aufmerksam und nachdenklich begegnen, die dürften in Zukunft noch öfter vom Osten überrascht werden.

Friedrich Merz, seit einigen Tagen wieder im Rennen um die CDU-Spitze, aber begegnet dem Osten nicht nachdenklich. Er ist bei vielen ostdeutschen CDU-Funktionären beliebt, aber vor allem, weil er das Gegenteil von Angela Merkel zu verkörpern scheint. Vielleicht ist das ein kolossales beiderseitiges Missverständnis. Denn es gibt einen ziemlich entscheidenden Unterschied zwischen Merz und den rechten Teilen der Ost-CDU: Der eine will die AfD schrumpfen. Die anderen wollen mit ihr gemeinsame Sache machen.

Merz, dessen inhaltliche Vorschläge unverkennbar aus dem konservativ-liberalen Baukasten der frühen Nullerjahre stammen, glaubt offenbar daran, seine Partei durch nostalgische Zackigkeit aus der Vor-Merkel-Zeit zu einen. Die Ost-CDU sieht er wahrscheinlich eher als Verbündete denn als Problem. Was das Verhältnis zur AfD angeht, bedient er sich eines intellektuell halsbrecherischen Manövers. Er erklärt einfach das erhoffte Ergebnis seiner Politik zu dessen Prämisse. Merz behauptet, dass er die Rechtsradikalen halbieren werde. Deswegen gibt es für Merz auch das Problem nicht, sich künftig im Osten öfter zwischen Linke und AfD entscheiden zu müssen. Sie ist ja nach seiner Logik eh bald nur noch halb so groß. Zackbumm.