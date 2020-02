Friedrich Merz will für CDU-Vorsitz kandidieren – Seite 1

Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz bewirbt sich erneut um den CDU-Parteivorsitz. Dies berichten die Deutsche Presse-Agentur und der Spiegel unter Berufung auf Parteikreise. Zuvor hatte die Bundespressekonferenz in Berlin einen entsprechenden Termin angekündigt. Laut der Mitteilung will sich Merz am Dienstagvormittag über die "Kandidatur für den CDU-Vorsitz" äußern.

An diesem Montag hatte die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer den Zeitplan für die Wahl ihres Nachfolgers bekannt gegeben. Demnach sollen die CDU-Delegierten auf einem Sonderparteitag am 25. April einen neuen Parteivorsitzenden wählen. Neben Merz hatte Kramp-Karrenbauer auch Armin Laschet und Jens Spahn als Interessenten genannt. Der frühere Minister Norbert Röttgen hatte seine Kandidatur bereits in der vergangenen Woche in der Bundespressekonferenz erklärt.