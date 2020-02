Das Wahlergebnis in Hamburg ist von SPD und Grünen im Bund mit Erleichterung aufgenommen worden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach von "Rückenwind" für seine Partei. "Ich hoffe, dass es ein Push ist für die SPD", sagt der Vizekanzler und ehemalige Erster Bürgermeister der Stadt in der ARD. Die Hamburger SPD habe eine pragmatische Wirtschaftspolitik gemacht. Parteichef Norbert Walter-Borjans sprach von einem "überwältigenden Ergebnis", mit dem er vor kurzem noch nicht gerechnet hätte. Bei der Wahl habe sich auch gezeigt, "was es heißt, wenn die Bundespartei einen klaren Kompass hat".

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sprach mit Blick auf das historisch schlechte Ergebnis seiner Partei von einem bitteren Tag. "Die Vorgänge in Thüringen haben nicht geholfen", sagte Ziemiak unter Verweis auf den Wahleklat in dem Bundesland.



Grünen-Parteichef Robert Habeck wertete das Wahlergebnis als klaren Auftrag an SPD und Grüne, ihre Koalition in der Stadt fortzusetzen. "Wenn die SPD sich anders entscheiden würde, würde ich ganz schön dumm gucken", sagte Habeck im ZDF. Für seine Partei sei es das bundesweit zweitbeste Ergebnis auf Landesebene. "Die Hamburger haben deutlich gemacht, sie wollen sehr viel mehr Grün haben", sagte die Grünen-Fraktionschefin im Bundestag Katrin Göring-Eckardt in der ARD. Grüne Themen hätten bei der Wahl eine große Rolle gespielt.

Auch FDP-Chef Christian Lindner wertete das schlechte Abschneiden seiner Partei als eine Folge von Thüringen. Die von der AfD unterstützte Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum thüringischen Ministerpräsidenten habe die Wahlkämpfer in Hamburg in eine ganz schwierige Lage gebracht, sagte Lindner im ZDF. Die Wähler seien zu Recht irritiert. "Das Vertrauen muss erst noch wachsen."

Tschentscher und Fegebank zufrieden

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zeigte sich trotz der Stimmenverluste für seine Partei sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis. "Als wir uns vor zwei Jahren neu aufgestellt haben, war das alles nicht selbstverständlich. Wir hatten da einiges zu ertragen." Das Erfolgsrezept sei gewesen, sich "auf das zu konzentrieren, was wir in Hamburg geleistet haben". Dies habe der SPD in der Hansestadt Zuversicht gegeben, und damit sei erreicht worden, "dass die Hamburger SPD die bestimmende Kraft in dieser Stadt bleibt".

Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank wertete das Ergebnis klaren Auftrag, die rot-grüne Koalition fortzuführen – "mit deutlich starken Grünen". Auf die Frage, ob die Stadt noch nicht bereit gewesen sei für eine Frau an der Spitze oder nicht bereit für eine Grüne, sagte Fegebank: "Die Zustimmungswerte für die rot-grüne Koalition sind deutlich. Zwei Drittel sind zufrieden gewesen mit Rot-Grün."

AfD-Spitzenkandidat Dirk Nockemann sprach nach dem möglichen Ausscheiden seiner Partei aus der Hamburgischen Bürgerschaft vom "Ergebnis einer maximalen Ausgrenzungskampagne". Vor der Wahl habe die AfD konstant in den Umfragen bei sieben Prozent gelegen, nach Thüringen sei es dann aber runter gegangen, sagte Nockemann im NDR.