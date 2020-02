Nach dem Anschlag in Hanau mit elf Toten dringen die Grünen im Bundestag auf einen schnellen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus in Deutschland. Zu den Sofortmaßnahmen sollen ein Krisenstab, ein Rassismus-Beauftragter und schärfere Waffengesetze gehören. Der Grünen-Chef Robert Habeck sagte der Passauer Neuen Presse, die AfD solle als Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz beobachtet werden. Das hatte zuvor bereits der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil gefordert. Habeck sagte, die Partei schüre Rassismus und leiste Rechtsextremismus Vorschub. Die Relativierungen und Verharmlosungen der Morde von Hanau durch AfD-Politiker seien unerträglich.



Der 43-jährige Tobias R. aus Hanau hatte am Mittwochabend neun Menschen in zwei Shisha-Bars erschossen und danach seine Mutter und sich selbst getötet. Er hinterließ ein wirres rechtsextremes Manifest, der Generalbundesanwalt Peter Frank sprach von einer "zutiefst rassistischen Gesinnung".

Die Fraktion der Grünen schlägt "Sofortmaßnahmen für eine sichere Gesellschaft" vor. "Der Rechtsextremismus in Deutschland ist völlig enthemmt", schreiben die Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter sowie die Innen- und Integrationsexperten in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin fordern sie die Bundesregierung auf, einen Krisenstab mit allen relevanten Akteuren aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft einzurichten. Notwendig sind aus Sicht der Grünen zudem ein Beauftragter gegen Rassismus, eine "verlässliche und dauerhafte Demokratieförderung" und finanzielle Unterstützung für den Schutz besonders gefährdeter Einrichtungen wie Moscheen und Synagogen.

Außerdem forderten die Grünen eine erneute Verschärfung des Waffenrechts. So solle Munition künftig nur noch gelagert werden, wo auch geschossen werden dürfe. Bisher sei es Sportschützen möglich, sowohl Waffen als auch Munition zu Hause zu lagern. Die bisherigen Zuverlässigkeitsprüfungen reichten nicht aus. Tobias R. war seit 2012 Mitglied im Schützenverein Diana Bergen-Enkheim als Schütze aktiv und besaß zwei Waffen. Zuletzt war seine Erlaubnis 2019 von der Kreisbehörde überprüft worden – ohne Auffälligkeiten. Am Freitag hatte der Spiegel berichtet, dass ein mutmaßlicher Unterstützer der rechtsextremen Gruppe S. offenbar vor einigen Jahren an der Vergabe von Waffenscheinen beteiligt gewesen war.



In Hanau will ein Bündnis gegen Hetze und Menschenverachtung demonstrieren. Am Nachmittag ist auf dem Marktplatz eine weitere Kundgebung geplant. Auch bundesweit sind am Wochenende mehrere Aktionen geplant.