Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Angriffe in Hanau als rechtsterroristischen Terroranschlag bezeichnet. "Die Tat in Hanau ist eindeutig ein rassistisch motivierter Terroranschlag", sagte er. Es sei nach dem Mord am Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle der "dritte rechtsterroristische Anschlag in wenigen Monaten". Seit der Terrorserie des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) ziehe der Rechtsextremismus "eine Blutspur" durch das Land.



"Die Gefährdungslage durch Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus ist in Deutschland sehr hoch", sagte Seehofer. Wegen möglicher Nachahmungstäter, Wut und Emotionalisierung habe er mit den Innenministern der Länder ein konkretes Vorgehen zum Schutz der Bevölkerung abgestimmt. "Der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für die Sicherheitslage", ergänzte Seehofer später auf Nachfrage. Er wehre sich gegen eine Relativierung von Rechtsextremismus durch einen Verweis auf linken Extremismus: "Den haben wir auch im Blick, aber damit können wir Rechtsextremismus nicht relativieren." Auch ein Verweis auf den Geisteszustand des Täters diene nicht als Relativierung: "Der rassistische Hintergrund dieser Tat ist vollkommen unbestritten."



Der Innenminister kündigte eine verstärkte Polizeipräsenz an Bahnhöfen, Flughäfen und im grenznahen Bereich an. "Wir werden die Polizeipräsenz in ganz Deutschland erhöhen. Wir werden sensible Einrichtungen verstärkt überwachen, insbesondere auch Moscheen", sagte Seehofer. Er wolle mit Vertretern der muslimischen und türkischen Gemeinde über weitere Maßnahmen sprechen. Man müsse mit Nachahmungstätern rechnen.



Seehofer sprach sich zudem dafür aus, die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. "Ich fordere nicht mehr Personal und mehr Paragrafen", sagte Seehofer. Gerade in der laufenden Legislaturperiode haben die Sicherheitskräfte mehr Personal und Befugnisse erhalten, die man jetzt nutzen müsse. "Wir müssen den Rassismus ächten", sagte Seehofer.