"Ein Leben lang hatte ich keine Frau/Freundin", schreibt der mutmaßliche Attentäter von Hanau in seinem Manifest. Sätze wie diesen überliest man leicht, wenn man ein 24 Seiten langes Pamphlet voller Hass auf Muslime und auf "Völker, die komplett vernichtet werden müssen", vor sich hat. Und selbst ein ganzer, sexistischer Abschnitt zum "Thema Frau" wirkt harmlos gegen die rassistischen Vernichtungsfantasien drumherum. Doch er ist wichtig, sogar zentral, denn er sagt uns etwas über das Weltbild des mutmaßlichen Attentäters, das keinesfalls das eines verwirrten Einzeltäters ist.

Die Frauenlosigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch die Biografien und Manifeste von rechtsterroristischen Amokläufern, wir finden sie bei Anders Breivik (Utøya), Brenton Tarrant (Christchurch), Stephan Balliet (Halle) und jetzt bei Tobias R. aus Hanau, um nur die wichtigsten zu nennen. Das ist nicht zufällig so, sondern das Resultat einer Radikalisierung: Im Internet vernetzen sich rechte und maskulinistische Szenen, man kennt vor allem Incels (Involuntary Celibates, also: unfreiwillig Enthaltsame), und tauschen ihre verschwörungstheoretischen Ideologien aus.

Sie schaukeln sich in ihrem Hass gegen Frauen auf

In der sogenannten Mannosphäre, das sind misogyne Foren für Männer im Netz, schaukeln sie ihren Hass gegen Frauen und gegen Nichtweiße immer weiter auf. Die Autorin Angela Nagle zeigt diese Entwicklung in ihrem 2017 erschienen Buch Kill all Normies. Den Zusammenhang zwischen verunsicherter Männlichkeit und Rechtsextremismus hat der Männlichkeitsforscher Michael Kimmel zum ersten Mal 2013 in Angry White Men dargelegt. Und wenn sich frustrierte Männer in fortgeschrittenem Alter ohne sexuelle Erfahrung darüber mit Gleichgesinnten in einschlägigen sexistischen Foren austauschen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie auch mit rechtsradikalem Gedankengut in Kontakt kommen.



Natürlich ist schwer zu sagen, ob Tobias R. oder Balliet zuerst frauenlos waren und dann rechtsradikal wurden oder umgekehrt oder beides gleichzeitig. Oder ob sie echte Incels waren und auch den Rest von deren Ideologie teilten. Es spielt aber auch keine entscheidende Rolle. Aus den ideologischen Überlappungen von Rechten und Incels ist jedenfalls eine Verschwörungstheorie entstanden, auf die wir immer wieder stoßen: die vom angeblichen Großen Austausch. Diese Idee findet sich bei allen Rechtsterroristen, von Breivik bis Tobias R., explizit oder implizit.