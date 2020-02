Sechs Mitglieder der rheinland-pfälzischen FDP-Fraktion haben bei einer Gegenstimme für den Ausschluss der Bildungspolitikerin Helga Lerch gestimmt. Das teilte ein Sprecher mit.



Anlass für den Ausschluss ist die Kritik an Positionen Lerchs. Das Vertrauensverhältnis ist aus Sicht der Fraktion zerstört worden, weil die Abgeordnete unter anderem im Gleichstellungsausschuss des Landtags mit ihren Aussagen für Unmut in den eigenen Reihen, aber auch in den SPD- und Grünen-Fraktionen gesorgt hatte. Sie hatte der Schulaufsicht im Land vorgeworfen, sich bei sexuellen Übergriffen von Lehrkräften zu zögerlich zu verhalten. Lerch habe damit "fast ein Staatsversagen in den Raum gestellt", dann aber die von ihr erwähnten Fälle nicht näher benannt, sagte Fraktionschefin Cornelia Willius-Senzer dazu kürzlich.



Zuvor hatte die 64-jährige Lerch sich im Plenum bereits kritisch zur Bildungspolitik der rot-gelb-grünen Landesregierung geäußert. Hinzu kam eine juristische Auseinandersetzung mit einem bisherigen Fraktionskollegen, die sich um den Antrag auf ihren Ausschluss aus der Fraktion drehte.

Lerch kündigte laut SWR an, gegen ihren Ausschluss klagen zu wollen.

Mit Lerchs Ausschluss kommt die FDP-Fraktion nun noch auf sechs Abgeordnete. Die regierende Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP in Mainz umfasst damit nur noch 51 Mandate, ihre Mehrheit liegt fortan bei einer Stimme.