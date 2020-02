Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird ab Dienstag prüfen, ob Horst Seehofer mit einer Äußerung seine Neutralitätspflicht als Bundesinnenminister verletzt hat. Anlass ist ein Interview Seehofers aus dem September 2018, in dem der Innenminister das Verhalten der AfD-Bundestagsfraktion als "staatszersetzend" bezeichnete.



Das Bundesinnenministerium hatte das Video damals auf seiner Website veröffentlicht. Darin sagte der Minister über die AfD-Fraktion unter anderem: "Die stellen sich gegen den Staat. Da können sie tausend Mal sagen, sie sind Demokraten." Das sei bei einem "Frontalangriff auf den Bundespräsidenten" im Bundestag mitzuerleben gewesen. "Ich kann mich nicht im Bundestag hinstellen und wie auf dem Jahrmarkt den Bundespräsidenten abkanzeln. Das ist staatszersetzend." Kurz nach der Veröffentlichung nahm das Ministerium das Interview wieder von der Seite.

Die AfD wirft dem Minister vor, mit der Veröffentlichung dieses Interviews seine Neutralitätspflicht als Minister im politischen Meinungskampf und das Recht der Partei auf Chancengleichheit verletzt zu haben. Seehofer habe dadurch "in unzulässiger Weise staatliche Ressourcen zur Verbreitung einer parteipolitischen Aussage" genutzt.

Seehofer: "Legitime Verteidigung des Bundespräsidenten"

Der Bundesinnenminister weist laut Verfassungsgericht die Vorwürfe formal und inhaltlich zurück. Seine Äußerung beziehe sich auf die Bundestagsfraktion der AfD, weshalb die Partei nicht in ihrem Recht verletzt worden sei. Er habe das Verhalten der AfD-Fraktion gegenüber Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kritisiert und sehe auch keinen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht. Nach Angaben des Gerichts führt er dazu an, dass das Interview und die Veröffentlichung auf der Ministeriumsseite "in keinem Zusammenhand mit einem konkreten Wahlkampf" gestanden hätten. Es liege eine "legitime Verteidigung des Bundespräsidenten" vor.

Im November 2018 war die AfD bereits mit einem Eilantrag gegen die Äußerungen vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Die Richter hatten die Ablehnung des Antrags allerdings unter anderem damit begründet, dass das Interview von der Internetseite genommen worden sei und deshalb kein Rechtsschutzbedürfnis bestehe. Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes wird erst in einigen Monaten erwartet.



Die Frage, wie weit Regierungsmitglieder die AfD kritisieren können, hat das Bundesverfassungsgericht bereits beschäftigt. Im Februar 2018 entschieden die Verfassungsrichter im Streit um eine Pressemitteilung der früheren Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU), dass die Ministerin das Recht der AfD auf Chancengleichheit verletzt habe. Im November 2015 hatte sich Wanka zu einer geplanten Demonstration unter dem Motto "Rote Karte für Merkel! – Asyl braucht Grenzen" geäußert. In einer Presseerklärung auf der Seite ihres Ministeriums hieß es: "Die Rote Karte sollte der AfD und nicht der Bundeskanzlerin gezeigt werden. Björn Höcke und andere Sprecher der Partei leisten der Radikalisierung in der Gesellschaft Vorschub. Rechtsextreme, die offen Volksverhetzung betreiben wie der Pegida-Chef Bachmann, erhalten damit unerträgliche Unterstützung."

Eine solche negative Bewertung könnte eine "abschreckende Wirkung entfalten" und greife unzulässig in das Recht der betroffenen Partei auf Chancengleichheit ein, urteilte das Verfassungsgericht damals. Dies gelte auch außerhalb von Wahlkampfzeiten.