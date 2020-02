Die Türkei hat in einem Vergeltungsangriff die syrische Regierungsarmee in Idlib attackiert. Die Stellungen der Truppen von Machthaber Baschar al-Assad seien in der Nacht zum Freitag aus der Luft und vom Boden aus angegriffen worden, teilte ein Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan mit. Mit der Offensive reagiert die Türkei auf einen syrischen Luftangriff im Norden des Landes, bei dem zuvor laut offiziellen Angaben mindestens 22 türkische Soldaten getötet wurden. Der türkische Präsidialpalast hatte daraufhin zu einer Sondersitzung unter der Leitung Erdoğans einberufen, wie mehrere Medien berichteten. Der türkische Staatschef teilte mit, dass der Angriff auf die syrische Armee fortgesetzt werde.



Damit spitzt sich der Konflikt zwischen der Türkei und der syrischen Regierung weiter zu. Bei Zusammenstößen zwischen syrischem und türkischem Militär waren in Idlib im vergangenen Monat wiederholt türkische Soldaten getötet worden. Erdoğan hatte mehrfach mit einem Militäreinsatz gedroht, sollte sich das syrische Militär nicht zurückziehen. Ein entsprechendes Ultimatum in Richtung Regierung soll Ende Februar auslaufen. Gleichzeitig laufen Verhandlungen mit Russland.

Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung

Die Türkei unterstützt die islamischen Rebellengruppen in Syrien. Mit Russland als Schutzmacht der syrischen Regierung hatte die Türkei ein Abkommen getroffen, um in Idlib eine Deeskalationszone einzurichten. Außerdem waren dort Beobachtungsposten installiert worden. Eigentlich gilt auch eine Waffenruhe. In den vergangenen Wochen war das syrische Militär mit russischer Unterstützung aber weiter in dem Gebiet vorgerückt.



Die Region Idlib im Nordwesten Syriens ist eines der letzten großen Rebellengebiete des Landes. Im Dezember hatte die syrische Regierungsarmee eine von Russland unterstützte Offensive auf Idlib gestartet. In den vergangenen Wochen konnten die Armee und pro-iranische Milizen wichtige Geländegewinne erzielen.



Kremlchef Wladimir Putin dämpfte die Hoffnungen auf einen Syrien-Gipfel, an dem auch Deutschland und Frankreich teilnehmen sollen. Erdoğan hatte den Gipfel vorgeschlagen. Der türkische Präsident wollte dort mit Putin, Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die Lage in der nordsyrischen Provinz reden. Das russische Außenministerium sah dafür zunächst keine Notwendigkeit und verwies darauf, bilaterale Probleme in bilateralen Gesprächen lösen zu wollen. Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert hatte zuletzt bestätigt, dass von einem zeitnahen Treffen gesprochen worden sei, ohne ein genaues Datum zu nennen.

Vorwurf der Kriegsverbrechen

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat das militärische Vorgehen der syrischen Regierung und Russlands in Idlib angesichts der Eskalation als Kriegsverbrechen bezeichnet. "Als Konfliktparteien stehen sie in der Pflicht, die Zivilbevölkerung zu schützen. Stattdessen bombardieren sie zivile Infrastruktur wie Krankenhäuser und Schulen", sagte Maas vor dem UN-Sicherheitsrat. Das humanitäre Völkerrecht müsse bei der Bekämpfung von Terrorismus eingehalten werden. Der Bundesaußenminister forderte, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.

Kritikerinnen und Kritiker werfen dem syrischen Militär und Russland vor, gezielt wichtige Infrastruktur zu bombardieren. Bei Angriffen auf Wohngebiete in Idlib seien in dieser Woche zahlreiche Zivilistinnen und Zivilisten getötet und verletzt worden, sagte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Ärzte in Krankenhäusern hätten von 18 Toten und 185 Verletzten berichtet.

Nach UN-Angaben sind seit Anfang Dezember fast 950.000 Menschen vor der Gewalt geflohen. Helfer beklagen eine katastrophale humanitäre Lage. Es fehlt an Unterkünften, Lebensmitteln, Heizmaterial und medizinischer Versorgung. Hilfsorganisation sprechen vom schlimmsten Flüchtlingsdrama seit Ausbruch des Bürgerkriegs vor fast neun Jahren.