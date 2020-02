Der Anwärter auf den CDU-Vorsitz, Jens Spahn, hat sich entschieden gegen eine Wahl des Linken-Politikers Bodo Ramelow zum Thüringer Ministerpräsidenten mit Hilfe der CDU gewandt. Der Bundesgesundheitsminister twitterte: "Eine Wahl von Bodo Ramelow durch die CDU lehne ich ab. Wir sind als Union in einer Vertrauenskrise. Die letzten Wendungen aus Thüringen kosten weiteres Vertrauen. Es geht jetzt um die Substanz unserer Partei - nicht nur in Thüringen."

Weiter schrieb das Mitglied des CDU-Präsidiums: "So schwierig die Lage für unsere Kollegen vor Ort in Thüringen ist: Nachdem die Suche einer überparteilichen Persönlichkeit gescheitert ist, hilft kein weiteres Taktieren. Ich sehe einen Weg nach vorne nur in zügigen Neuwahlen. Da müssen wir dann zusammen mit aller Kraft kämpfen."

Linke, SPD und Grüne hatten sich am Freitagabend mit der CDU auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März geeinigt. Die Neuwahl des Parlaments soll im Jahr darauf am 25. April 2021 erfolgen. Bis dahin soll es eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen CDU und Rot-Rot-Grün bei verschiedenen Projekten geben – darunter dem Haushalt für das kommende Jahr. Von der CDU-Spitze gab es außer von Spahn zunächst keinen Kommentar zu der Entscheidung der Parteifreunde in Erfurt. Diese widerspricht dem Beschluss des CDU-Bundesparteitags, wonach Christdemokraten lehnen Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ablehnen. Der Unvereinbarkeitsbeschluss war Ende 2018 erneuert worden.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken mahnte die CDU, wie vereinbart in Thüringen eine Regierungsbildung und baldige Neuwahlen zu ermöglichen. Esken twitterte: "In der Koalition im Bund haben wir vereinbart, dass die Koalitionsparteien ihren Beitrag für eine demokratisch getragene Regierung und baldige Neuwahlen in Thüringen leisten. Die Demokraten in Thüringen haben einen Weg gefunden. Wir erwarten, dass die CDU im Bund Wort hält."



Polenz: "Vertretbarer Weg aus der Krise"

Sein Parteikollege, der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz, twitterte indes, die Einigung in Thüringen sei ein "vertretbarer Weg aus der Krise". Eine Verlängerung der Krise "hätte Linke und AfD gestärkt, die CDU in Thüringen weiter geschwächt und der Bundes-CDU immer mehr geschadet."



Auch Thüringens ehemalige Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) bezeichnete die Entscheidung als "einen tragfähigen Kompromiss". Dieser ermögliche "Verlässlichkeit in der Wahl des Ministerpräsidenten und Stabilität für das Regierungshandeln", sagte die Politikerin den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die 61-Jährige war zuletzt selbst auf Vorschlag Ramelows als Übergangs-Ministerpräsidentin im Gespräch gewesen, hatte sich dann aber zurückgezogen, weil es Unstimmigkeiten über die Zusammensetzung der Regierung und Neuwahlen gab. Daraufhin hatte sie der CDU eine Kooperation mit der Linken nahe gelegen.

Auch der Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) begrüßte die Entscheidung für eine Neuwahl im April 2021: "Gut ist, dass die Bürgerinnen und Bürger bald dran sind", sagte er am Rande eines Treffens der G20-Finanzminister in Riad (Saudi-Arabien). Die SPD habe von Anfang an für eine Neuwahl plädiert. "Auf diesen Erfolg sind wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sehr stolz", sagte Scholz. Es sei folgerichtig, dass man neue Wege für eine Minderheitsregierung finden müsse, wenn eine Mehrheitsregierung ohne die AfD wegen der Wahlergebnisse nicht möglich sei.

Michael Kellner, Politischer Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen, antwortete Jens Spahn auf Twitter mit den Worten: "Es geht doch schon längst nicht mehr nur um das Vertrauen in die CDU. Es geht um das Vertrauen in unsere Demokratie, deswegen gilt es den Kompromiss zu stützen und nicht zu stürzen."

"Good-bye Hufeisentheorie"

Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping schrieb auf Twitter, die Verständigung in Thüringen habe eine historische Dimension. "Damit ist die von CDU praktizierte Äquidistanz faktisch erledigt. Good-bye Hufeisentheorie. Dass CDU endlich die Ausgrenzung linker Ideen korrigiert, ist eine gute Nachricht für den antifaschistischen Konsens des Grundgesetzes."

Die Thüringer CDU will einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung im Land für begrenzte Zeit zu einer Mehrheit verhelfen. Linke, SPD, Grünen und CDU einigten sich auf eine neue Ministerpräsidentenwahl am 4. März, für die die Linke wieder den früheren Regierungschef Bodo Ramelow aufstellen will. Am 25. April 2021 soll dann das Parlament neu gewählt werden.



Mit diesem Schritt hatten die Parteien in Thüringen die mehr als zwei Wochen andauernde Regierungskrise in ihrem Bundesland beendet werden. Auslöser war die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten mit Stimmen von AfD, CDU und FDP am 5. Februar. Das hatte bundesweit für Entrüstung und Proteste ausgelöst. Nach drei Tagen im Amt trat Kemmerich zurück.