CSU-Chef Markus Söder hat seine Partei aufgerufen, sich in der Debatte über den neuen CDU-Vorsitzenden neutral zu verhalten. Auch bei der Frage der Kanzlerkandidatur solle sich die bayerische Union nicht auf die Seite eines Anwärters stellen. Von den Personen, die Annegret Kramp-Karrenbauer nachfolgen könnten, seien alle geeignet, sagte Söder laut Teilnehmern in einer CSU-Vorstandssitzung in München. Auch er wolle sich demnach nicht auf einen der möglichen Bewerber festlegen.

Eigene Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur, die dem bayerischen Ministerpräsidenten nachgesagt wurden, hatte er bereits zuvor dementiert. Allerdings machte er mehrmals öffentlich deutlich, dass die CSU an der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Unionsparteien beteiligt sein sollte. Das betreffe jedoch nicht den Parteivorsitz der CDU: "Der Parteivorsitz ist das eine. Aber das andere ist die Kanzlerkandidatur", sagte Söder am Sonntag in der ARD. Damit widersprach er der scheidenden CDU-Chefin, die zuvor gesagt hatte, Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur gehörten in eine Hand.

Söder gegen vorzeitiges Ende von Merkels Amtszeit

Als Grund gab er an, die Festlegung auf einen Kanzlerkandidaten zum jetzigen Zeitpunkt würde Regierung und Partei destabilisieren. Ähnlich argumentierten auch andere Vertreter der Unionsparteien, die befürchten, dass es dem neuen Vorsitzenden ähnlich gehen könnte wie Kramp-Karrenbauer, die als CDU-Vorsitzende und mögliche Kanzlerkandidatin stets Rücksicht auf Bundeskanzlerin Angela Merkel nehmen musste. Ein vorzeitiges Ende von Merkels Amtszeit, etwa, um die Eigenständigkeit des neuen Vorsitzenden und möglichen Kanzlerkandidaten zu erhöhen, lehnte Söder in der ARD jedoch ab. Spekulationen darüber seien "taktische Spielchen", die des Wählerwillens unwürdig seien.

Kramp-Karrenbauer hatte in der vergangenen Woche angekündigt, den Parteivorsitz abgeben zu wollen sowie keine Ambitionen auf eine Kanzlerkandidatur zu haben. Dem war die Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum thüringischen Ministerpräsidenten mit Stimmen der AfD vorausgegangen, bei der die Unionsabgeordneten ebenfalls für Kemmerich gestimmt hatten. Berichten zufolge soll der inzwischen ebenso zurückgetretene Thüringer CDU-Chef Mike Mohring seine Fraktion nicht über Kramp-Karrenbauers Bedenken informiert haben. Ihre Autorität als Parteichefin galt zu dem Zeitpunkt als beschädigt, auch aufgrund der andauernden innerparteilichen Kritik, etwa seitens der Jungen Union.

Die drei am häufigsten genannten Anwärter auf die Nachfolge der Parteichefin sind der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, Gesundheitsminister Jens Spahn sowie der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Spahn und Merz hatten bereits bei der Wahl Kramp-Karrenbauers im Dezember 2018 kandidiert, Merz verlor damals nur knapp gegen sie.



Ob alle drei genannten Anwärter nun kandidieren, steht noch nicht fest – offiziell hat bisher keiner von ihnen seine Kandidatur erklärt. Zuletzt hatte sich Spahn offen für eine "Teamlösung" gezeigt, etwa in Form einer Doppelspitze. In dieser Woche will Kramp-Karrenbauer mit den drei möglichen Kandidaten über das weitere Vorgehen sprechen und das Ergebnis der Beratungen am Rosenmontag bekannt geben.