Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Das teilte die FDP-Landtagsfraktion am Samstag in Erfurt mit. "Hiermit erkläre ich meinen Rücktritt als Ministerpräsident des Freistaates Thüringen mit sofortiger Wirkung", sagte er in Erfurt. Sämtliche aus dem Amt des Ministerpräsidenten und des geschäftsführenden Ministerpräsidenten entstehenden Bezüge werde er an die Staatskasse zurückgeben.

Zuvor hatte der Koalitionsausschuss in Berlin getagt. Die Spitzen von Union und SPD forderten im Ergebnis, dass Kemmerich umgehend von seinem Amt zurücktreten sollte – und dass eine baldige Neuwahl in Thüringen erfolgen solle. "Die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen mit einer Mehrheit, die nur durch Stimmen der AfD zustande kam, ist ein unverzeihlicher Vorgang", hieß es in einer Erklärung.

Nach dem sofortigen Rücktritt Kemmerichs ginge es darum, "schnell für stabile und klare Verhältnisse in Thüringen zu sorgen". Deshalb erwarteten Union und SPD auch, dass umgehend ein neuer Ministerpräsident im Landtag gewählt werde.



Aus Gründen der Legitimation der Politik seien die Koalitionspartner davon überzeugt, "dass unabhängig von der Wahl eines Ministerpräsidenten baldige Neuwahlen in Thüringen erforderlich sind", hieß es weiter in der Erklärung.

Grünen begrüßen "Ende der Trickserei"

Der Thüringer Grünenfraktionschef Dirk Adams begrüßte die Rücktrittserklärung von Thomas Kemmerich. "Das ist überfällig. Zum Glück ist das jetzt das Ende der Trickserei", sagte Adams in Erfurt. Kemmerich habe den Rückzug zwar angekündigt, aber bisher nicht vollzogen. "Aber der Druck der Straße hat bewirkt, dass er tatsächlich zurücktritt, was konsequent, aber überfällig ist."

Der Generalsekretär der Landes-CDU, Raymond Walk, kritisierte die Entlassung von Christian Hirte als Ostbeauftragten der Bundesregierung, der Kemmerich zu seiner Wahl gratuliert hatte. Hirte habe sich "unermüdlich für seine Heimatregion und die Belange der Menschen im Osten eingesetzt", twitterte Walk. "Offenbar war der Druck so groß, dass keine andere Option bestand, als zurückzutreten. Das bedauern wir sehr."

Ungeachtet der Krise in Thüringen ist der CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring in Skiurlaub gefahren. Bis Ende kommender Woche wolle er unterwegs sein, hieß es aus Thüringer CDU-Kreisen. Ab Montag beginnen in Thüringen die einwöchigen Winterschulferien. Mohring hatte zuvor angekündigt, sein Amt als Chef der Landtagsfraktion aufzugeben.

SPD drängt auf Distanzierung der FDP

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken forderte die FDP auf, sich ebenso wie CDU, CSU und SPD kategorisch von der AfD abzugrenzen. Bei dem Koalitionsausschuss hätten die drei Regierungsparteien klar gemacht, dass sie "unter gar keinen Umständen" mit der AfD zusammenarbeiten würden, sagte sie nach dem Treffen der Parteispitzen. Es wäre gut für die FDP, wenn sie sich nun ebenfalls dazu bekennen würde. Auf die Frage, ob CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer durch die Vorgänge in Thüringen angeschlagen sei, sagte Esken, dass sie das nicht beurteilen könne. Zuvor hatte es massive Kritik aus der SPD an der CDU-Chefin gegeben. Wichtig sei der Schulterschluss der drei Parteien gewesen, betonte die Sozialdemokratin.



Die gemeinsame Stellungnahme sei "in großer Einigkeit" mit CDU und CSU zustande gekommen, so Esken weiter. Es sei wichtig, dass sich "drei Parteien des demokratischen Spektrums auch noch mal darauf geeinigt haben, dass es unter gar keinen Umständen eine Zusammenarbeit mit der AfD geben kann". Die FDP sei als weitere Partei des demokratischen Spektrums gut beraten, sich in dieser Frage auch einer Klärung zuzuwenden.

Co-SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagte, die Spitzen der großen Koalition hatten vor dem überraschenden sofortigen Rücktritt Kemmerichs Kontakt mit FDP-Bundeschef Christian Lindner. Die Situation in Thüringen sei durch das Verhalten der FDP ganz wesentlich beschleunigt worden, Lindner habe mittlerweile eingesehen, "dass das ein schwerwiegender Fehler war", sagte der Sozialdemokrat. Es sei "richtig, dass die FDP ihrerseits diese Position auch so mitgetragen hat".