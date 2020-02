Es gibt dieses Foto vom Freitagabend, es zeigt Bodo Ramelow, Thüringens linken Derzeit-nicht-Ministerpräsidenten, der nun zugleich Thüringens Bald-Wieder-Ministerpräsident ist. Auf dem Foto ballt Ramelow beide Fäuste und grinst wie einer, der gerade dank eines frechen Tricks beim Armdrücken gewonnen hat. Das Bild sagt alles über die Lage in Thüringen, die Lage von Ramelow – und auch die Lage der Thüringer CDU.

Am Freitagabend hat die Thüringer CDU endgültig beim großen Politik-Armdrücken verloren, das in den vergangenen zwei Wochen in diesem Bundesland aufgeführt wurde, und man muss sagen: Diese Niederlage gegen Ramelow hätte sie auch einfacher haben können.

Der Beschluss, nach einer siebenstündigen Sitzung der Verhandlungsgruppen von Linken, SPD und Grünen, lautet: Die CDU wird künftig eine rot-rot-grüne Landesregierung unter Führung der Linken unterstützen. Das ist eine historische Zäsur in der Bundesrepublik. Es ist damit das Unvermeidliche geschehen, aber zu den für die CDU schlechtest denkbaren Bedingungen.

Bodo Ramelow soll Ministerpräsident werden

Im Detail haben Linke, SPD, Grüne und CDU einander versprochen, am 4. März gemeinsam Bodo Ramelow zum Thüringer Ministerpräsidenten zu wählen. Um diesem die absolute Mehrheit im Parlament zu sichern, musste die CDU zusagen, dass mehrere ihrer Abgeordneten für Ramelow votieren werden. Sie hat überdies zugesagt, dass von diesem Tag an eine faktische Tolerierung einer rot-rot-grünen Regierung durch die Union erfolgen wird (auch wenn man das nicht so nennt). Neuwahlen zum Thüringer Landtag wurden für den 25. April 2021 angesetzt. Das bedeutet: Mehr als ein Jahr lang wird die Union eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung unter Bodo Ramelows Führung aktiv befördern.

Eine Zäsur ist das deshalb, weil die CDU damit den Unvereinbarkeitsbeschluss, den sie auf Bundesebene gefasst hat, sehr praktisch unterläuft. Keine Zusammenarbeit mit Linken und AfD – das ist die Regel, die sich die Partei eigentlich auferlegt hat. Von nun an wird es eine klar definierte Zusammenarbeit der CDU mit der Linken geben. Mario Voigt, der Vize-Landeschef der Union, nannte diese am Freitagabend "projektorientiert", einen "Stabilitätsmechanismus" für das Land.

Das ist eine schön schwurbelige Umschreibung dafür, was in Wahrheit vonstatten geht: Ein ostdeutscher Landesverband widersetzt sich erstmals den Grundsätzen der Bundespartei, schlicht aus einer demokratischen Notwendigkeit heraus. Zur Erinnerung: Es gibt keine Mehrheit im Thüringer Landtag, wenn die CDU nicht entweder mit der Linken oder mit der AfD kooperiert. Der Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundes-CDU sorgt deshalb dafür, dass ein ganzes Bundesland unregierbar ist – wenn sich der Thüringer Landesverband daran hält. Das tut er nun nicht mehr, aus Verantwortung für Thüringen und aus Verpflichtung einer spezifisch ostdeutschen Realitiät gegenüber. Denn wenn die Wahlergebnisse nicht zu dem passen, was sich ein westdeutsch dominierter CDU-Parteitag ausgedacht hat: Was soll man da machen? Eine Tolerierung des beliebten Ministerpräsidenten Ramelow ist in dieser Lage nur vernünftig. Die einzige Alternative wäre gewesen, dauerhaft mit der AfD zu kooperieren.

Zugleich muss man sagen: Es ist irre, welchen Preis die CDU jetzt für diese Lösung zu zahlen bereit ist, die ihr noch vor wenigen Wochen quasi geschenkt worden wäre.



Die Staatskanzlei liegt brach

Die CDU laviert seit dem 5. Februar, jenem Tag, an dem in Thüringen der FDP-Mann Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt wurde von einem informellen Bündnis aus CDU, FDP und AfD. Enorme Proteste sorgten dafür, dass Kemmerich binnen weniger Tage seinen Rücktritt erklärte. Seither steht das Land im Grunde ohne Regierung da: Kemmerich ist geschäftsführend im Amt, hat aber keine Minister ernannt. Die Staatskanzlei liegt brach.

Um diese Regierungskrise zu beenden, hatte Bodo Ramelow der CDU für eine Übergangszeit das Ministerpräsidentenamt angeboten. Seine Vorgängerin, die frühere CDU-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, könne an seiner Stelle diesen Posten übernehmen, sagte Ramelow. Lieberknecht hätte demnach für 70 Tage erneut ins Amt gewählt werden können, um stabile Verhältnisse zu schaffen. Nach diesen 70 Tagen hätte es Neuwahlen geben sollen.

Die CDU wollte das auf keinen Fall: Denn Neuwahlen, so fürchteten deren Landtagsabgeordnete, würden vielen von ihnen die Mandate kosten. Die Linke würde triumphieren, die CDU verlieren. Einige Unions-Abgeordnete sorgten sich vor allem um ihre Pensionsansprüche. An Ramelows Lieberknecht-Idee moserten sie so lange herum, bis Lieberknecht selbst erklärte, nun nicht mehr zur Verfügung zu stellen.

Also wurde weiterverhandelt, und das Ergebnis ist absurd: Statt für reichlich zwei Monate mit der eigenen Ministerpräsidentin zu regieren und dann, in Neuwahlen, die Bürger über die Zukunft des Landes entscheiden zu lassen – stattdessen also hat die Union eingewilligt, jetzt ein Jahr lang einen Linken zu tolerieren. Die CDU hat 70 Tage Lieberknecht gegen ein Jahr Ramelow eingetauscht. Und das nur aus sehr privatem Eigennutz einiger Abgeordneter.



Vier Monate und eine verunglückte Ministerpräsidentenwahl später

Als Mike Mohring, Thüringens CDU-Fraktionschef, unmittelbar nach der Landtagswahl am 27. Oktober einen forschen Versuch unternahm, seine Partei in Richtung eines Bündnisses mit den Linken zu führen, wurde er dafür von der eigenen Fraktion noch ebenso zurechtgestutzt wie von der Bundesspitze der CDU. Dabei hätte Bodo Ramelow damals noch viel dafür getan, gemeinsam mit der CDU regieren zu dürfen.

Jetzt, vier Monate und eine völlig verunglückte Ministerpräsidentenwahl später, ist Mohring faktisch seinen Job los, sein Rückzug vom Fraktionsvorsitz ist angekündigt. Und das erste CDU-Linkspartei-Bündnis auf Landesebene kommt, auf Betreiben derjenigen, die ihn gestürzt haben, tatsächlich zustande: Jene CDU-Abgeordneten, die jetzt bald Bodo Ramelow wählen wollen, sind schließlich dieselben, die vor wenigen Wochen noch gemeinsam mit der AfD den FDP-Mann Kemmerich gewählt haben. Opportunismus, wie er im Duden steht.

So wirkt die wichtige historische Zäsur – das Ende des Unvereinbarkeitsbeschlusses der Union in Richtung Linke im Osten – wie ein Betriebsunfall. Aber vielleicht sind die größten, wichtigsten Veränderungen ja immer nur möglich, wenn sie so aussehen, als hätte niemand sie gewollt. Geschichte passiert oft dann, wenn es gar nicht mehr anders geht.