Auf dem Domplatz zu Erfurt riecht es nach Vorfrühling, Bratwurst und ein bisschen auch nach Revolution. Da sind die Einheimischen, die auf dem Markt Gurken und Käse vom Bauern einkaufen, und die Touristen, die in der Sonne vor den Restaurants ihren Cappuccino trinken. Doch da sind auch die Tausenden Demonstranten, die zum Protestieren angereist sind, gegen die AfD im Allgemeinen und gegen den Noch-Ministerpräsidenten, der sich von ihr ins Amt hieven ließ, im Besonderen.

Am Rande des bunten Menschenauflaufs steht Georg Maier. In seiner Jeans und der blauen Kutte darüber würde er nicht weiter auffallen, wenn neben ihm nicht ein Mann stünde, aus dessen Ohr sich weißer Draht kringelt. Es handelt sich um einen Personenschützer des Landeskriminalamtes, der hier gewissermaßen eine Art Sicherheitsnachsorge betreibt. Denn Maier war bis zum 5. Februar, jenem Tag also, als der FDP-Vorsitzende Thomas Kemmerich Ministerpräsident wurde, Innenminister des Freistaats Thüringen und Vorsitzender der Innenministerkonferenz. Nun, am Samstag auf dem Erfurter Domplatz, demonstriert er als einfacher SPD-Landtagsabgeordneter gegen die neue Regierung, die es bei näherer Betrachtung so gar nicht gibt.

Maier wirkt entspannt, er hat ein breites Lächeln im Gesicht. Doch spricht man ihn darauf an, was gerade mit Thüringen geschieht, versteinert seine Miene sogleich in staatstragender Ernsthaftigkeit. Das alles, sagt er, sei längst kein Spiel mehr. "Was, bitte schön, passiert denn im Fall einer echten Krise?" Die Bedrohungen verschwänden nicht mal eben, bloß, weil es keine funktionierende Regierung gebe. Und die Staatssekretäre? "Verwaltung ist nicht alles", sagt Maier. "Am Ende, wenn es drauf ankommt, muss auch jemand die politische Verantwortung übernehmen."

Die politische Situation, wie sie sich in Thüringen darbietet, ist einmalig in der neueren deutschen Geschichte – und dies gleich in mehrfacher Hinsicht. Nur hier belegen Linke und AfD mehr als die Hälfte der Parlamentssitze. Nur hier wurde ein Regierungschef mithilfe der extremen Rechten gewählt. Und nur hier gibt es jetzt einen zurückgetretenen Ministerpräsidenten ohne Minister.

Aber es muss ja regiert werden, irgendwie. Die Landesverfassung verlangt, dass der Ministerpräsident so lange geschäftsführend im Amt bleibt, bis ein Nachfolger gewählt wird. Das kann schnell gehen, falls sich CDU und FDP dazu durchringen, dem Linken Bodo Ramelow und seiner rot-rot-grünen Minderheitskoalition zumindest vorübergehend zurück ins Amt zu verhelfen. Oder es kann deutlich länger dauern, falls sich der Landtag mit Zweidrittelmehrheit auflösen muss, um den Weg für Neuwahlen frei zu machen.

So oder so, bis dahin wird das Land gleichsam notverwaltet. Da Kemmerich als geschäftsführender Ministerpräsident kein Kabinett mehr bilden darf, besteht seine Landesregierung ausschließlich aus ihm selbst – wobei er, was alles noch absurder macht, bislang vor allem durch Abwesenheit auffiel. Zu Gerüchten, dass Kemmerich in der vergangenen Woche in Österreich Skiferien machte, will sein Sprecher Thomas Philipp Reiter nichts sagen. Lieber spricht er kryptisch davon, dass sich der FDP-Politiker "selbstverständlich im Dienst" befand und auch an den "täglichen Morgenlagen" teilnahm, wobei er offenlässt, ob dies nur telefonisch geschah. Ansonsten, teilt Reiter mit, seien vorerst alle presseöffentlichen Termine abgesagt.

Aus der Perspektive Kemmerichs lässt sich die Enthaltsamkeit sogar nachvollziehen. Der geschäftsführende Ministerpräsident befindet sich nicht nur politisch in einer prekären Situation. Nach Auskunft seines Sprechers wird Kemmerichs Familie bedroht und bekommt Polizeischutz. Die Kinder mussten nach Anfeindungen von Beamten in die Schule begleitet werden.

Und so kommt es, dass Thüringen mit seinen 2,1 Millionen Einwohner und dem zugehörigen Elf-Milliarden-Euro-Etat fast exklusiv von vier Staatssekretärinnen und acht Staatssekretären verwaltet wird. Sie gehören, auch das ist Teil der Absurdität, naturgemäß nicht der FDP an, sondern den drei Parteien, die bis vor Kurzem das Land regierten.

Das Umweltministerium etwa leitet der Grüne Olaf Möller. Er erhielt – wie alle seine Kolleginnen und Kollegen – nach der Wahl Kemmerichs einen Brief, in dem ihn der Ministerpräsident bat, als politischer Beamter weiterhin seinen Dienst für den Freistaat zu verrichten.